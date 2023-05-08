Полковник Литовкин назвал условие для наступление РФ на Николаев и Одессу

В случае провокации ВСУ возле непризнанной Приднестровской Молдавской Республики у России будет основание наступать на Одессу и Николаев, чтобы освободить дорогу для миротворцев. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Действительно, не мешало бы как-то усилить миротворцев в Приднестровье. Нас об этом просят. Возможно, это повод, чтобы наши начали освобождать Николаевскую и Одесскую области под предлогом того, что надо усиливать миротворцев. Но просьба — это недостаточно оснований. Если бы Украина совершила провокацию на границе с Приднестровьем, тогда можно было бы сказать, что мы пошли туда, потому что нашим миротворцам угрожает смертельная опасность», — сказал Виктор Литовкин.
Он отметил, что сейчас у России нет возможности отправить больше миротворцев в республику. «У нас нет прямой дороги в Приднестровье. Через Украину мы пролететь не можем, через Молдавию тоже. Поэтому доставить туда миротворцев сейчас у нас возможности пока нет», — объяснил полковник в отставке.
Украинские военные были переброшены в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной республики. Власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев. Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Кишинев и Киев договорились ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику и подвергнуть ее русское население террору.
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