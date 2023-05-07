07 мая 2023

Свердловский депутат Госдумы призвал возродить народные дружины

Депутат Госдумы Иванов призвал возродить народные дружины для борьбы с поджигателями
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, иванов максим
Иванов призвал активизировать народные дружины, которые показали себя в годы СССР Фото:
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Пожары в Свердловской области

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил активизировать народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. Такой идеей он поделился во время разговора с корреспондентом URA.RU.

«Дружины эти и так созданы, даже закон есть про народные дружины, областной в том числе. Но закон есть, а дружин особо нет. Надо активизировать, вплоть до привлечения школьников, раньше были такие, назывались — юный друг народной дружины», — сказал Иванов.

Он вспомнил, как в его юности такие дружинники трудились в пожароопасный период. «На проспекте Космонавтов был пост ГАИ напротив воинской части, там дружинники несли службу. И горожане не могли выехать за пределы Екатеринбурга, не могли зайти в лес. А сейчас у нас разгул демократии: все идем куда хотим, поджигаем все что хотим», — говорит депутат.

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По мнению Иванова, дружинники помогут выявлять как несознательных граждан, которые жгут траву и жарят шашлыки, так и преступников, которые запускают беспилотники и готовят теракты. «Надо, чтобы общество проснулось от спячки. Чтобы дружинники ходили и пресекали попытки злоумышленников, начиная от поджогов и заканчивая противоправными действиями — различными провокациями, терактами», — заявил Иванов.

На сегодняшний день свердловские спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. С 15 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил активизировать народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. Такой идеей он поделился во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Дружины эти и так созданы, даже закон есть про народные дружины, областной в том числе. Но закон есть, а дружин особо нет. Надо активизировать, вплоть до привлечения школьников, раньше были такие, назывались — юный друг народной дружины», — сказал Иванов. Он вспомнил, как в его юности такие дружинники трудились в пожароопасный период. «На проспекте Космонавтов был пост ГАИ напротив воинской части, там дружинники несли службу. И горожане не могли выехать за пределы Екатеринбурга, не могли зайти в лес. А сейчас у нас разгул демократии: все идем куда хотим, поджигаем все что хотим», — говорит депутат. По мнению Иванова, дружинники помогут выявлять как несознательных граждан, которые жгут траву и жарят шашлыки, так и преступников, которые запускают беспилотники и готовят теракты. «Надо, чтобы общество проснулось от спячки. Чтобы дружинники ходили и пресекали попытки злоумышленников, начиная от поджогов и заканчивая противоправными действиями — различными провокациями, терактами», — заявил Иванов. На сегодняшний день свердловские спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. С 15 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.
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