Свердловский депутат Госдумы призвал возродить народные дружины

Депутат Госдумы Иванов призвал возродить народные дружины для борьбы с поджигателями

08 мая 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Иванов призвал активизировать народные дружины, которые показали себя в годы СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил активизировать народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. Такой идеей он поделился во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Дружины эти и так созданы, даже закон есть про народные дружины, областной в том числе. Но закон есть, а дружин особо нет. Надо активизировать, вплоть до привлечения школьников, раньше были такие, назывались — юный друг народной дружины», — сказал Иванов. Он вспомнил, как в его юности такие дружинники трудились в пожароопасный период. «На проспекте Космонавтов был пост ГАИ напротив воинской части, там дружинники несли службу. И горожане не могли выехать за пределы Екатеринбурга, не могли зайти в лес. А сейчас у нас разгул демократии: все идем куда хотим, поджигаем все что хотим», — говорит депутат. Новость по теме Свердловский лесник рассказал о вспышке в небе перед пожаром По мнению Иванова, дружинники помогут выявлять как несознательных граждан, которые жгут траву и жарят шашлыки, так и преступников, которые запускают беспилотники и готовят теракты. «Надо, чтобы общество проснулось от спячки. Чтобы дружинники ходили и пресекали попытки злоумышленников, начиная от поджогов и заканчивая противоправными действиями — различными провокациями, терактами», — заявил Иванов. На сегодняшний день свердловские спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. С 15 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил активизировать народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. Такой идеей он поделился во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Дружины эти и так созданы, даже закон есть про народные дружины, областной в том числе. Но закон есть, а дружин особо нет. Надо активизировать, вплоть до привлечения школьников, раньше были такие, назывались — юный друг народной дружины», — сказал Иванов. Он вспомнил, как в его юности такие дружинники трудились в пожароопасный период. «На проспекте Космонавтов был пост ГАИ напротив воинской части, там дружинники несли службу. И горожане не могли выехать за пределы Екатеринбурга, не могли зайти в лес. А сейчас у нас разгул демократии: все идем куда хотим, поджигаем все что хотим», — говорит депутат. По мнению Иванова, дружинники помогут выявлять как несознательных граждан, которые жгут траву и жарят шашлыки, так и преступников, которые запускают беспилотники и готовят теракты. «Надо, чтобы общество проснулось от спячки. Чтобы дружинники ходили и пресекали попытки злоумышленников, начиная от поджогов и заканчивая противоправными действиями — различными провокациями, терактами», — заявил Иванов. На сегодняшний день свердловские спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га и локализуют возгорания на 19 тысячах га. С 15 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.