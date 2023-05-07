Какие поручения дал Куйвашев главам муниципалитетов по борьбе с пожарами

Куйвашев провел ВКС с главами муниципалитетов по борьбе с пожарами

08 мая 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Куйвашев поставил задачи главам муниципалитетов и ведомств на ВКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел видеоконференцсвязь (ВКС) по ситуации с пожарами с представителями ведомств, членами правительства и главами муниципалитетов. По итогам ВКС он поставил общую задачу — обеспечить локализацию пожаров, предоставить информацию о количестве составленных административных протоколов, а главам северных территорий — активно помогать остальным. О том, какие еще поручения дал Куйвашев — в сбойке URA.RU. Главам муниципалитетов нужно мониторить ситуацию с ландшафтными пожарами и назначить ответственных, которые будут оперативно информировать министерство общественной безопасности;

Главам северных территорий, где с обстановка пожарами сейчас чуть легче, обеспечить помощь остальным муниципалитетам в тушении пожаров;

Необходимо предоставить информацию о количестве составленных в территориях административных протоколов;

Общая задача — обеспечить локализацию пожаров;

Обеспечить активное маневрирование имеющихся сил и средств, исходя из конкретной ситуации;

Определить категории всех сгоревших земельных участков и выявить их собственников или арендаторов. Затем доложить, как с ними организована работа;

Главам проследить, чтобы никто не складировал деревянные отходы, не использовал мангалы и не разводил костры. Ранее в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов, который провел совещание по пожарам в регионе. На нем Куйвашев предложил поощрять добровольцев и платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. После совещания Козлов заявил, что 9 мая в Свердловской области локализуют пожар на 19 тысячах гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал, что все пожары в регионе потушат в ближайшие два дня. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел видеоконференцсвязь (ВКС) по ситуации с пожарами с представителями ведомств, членами правительства и главами муниципалитетов. По итогам ВКС он поставил общую задачу — обеспечить локализацию пожаров, предоставить информацию о количестве составленных административных протоколов, а главам северных территорий — активно помогать остальным. О том, какие еще поручения дал Куйвашев — в сбойке URA.RU. Ранее в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов, который провел совещание по пожарам в регионе. На нем Куйвашев предложил поощрять добровольцев и платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. После совещания Козлов заявил, что 9 мая в Свердловской области локализуют пожар на 19 тысячах гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал, что все пожары в регионе потушат в ближайшие два дня. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.