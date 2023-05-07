07 мая 2023

Какие поручения дал Куйвашев главам муниципалитетов по борьбе с пожарами

Куйвашев провел ВКС с главами муниципалитетов по борьбе с пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев поставил задачи главам муниципалитетов и ведомств на ВКС Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел видеоконференцсвязь (ВКС) по ситуации с пожарами с представителями ведомств, членами правительства и главами муниципалитетов. По итогам ВКС он поставил общую задачу — обеспечить локализацию пожаров, предоставить информацию о количестве составленных административных протоколов, а главам северных территорий — активно помогать остальным. О том, какие еще поручения дал Куйвашев — в сбойке URA.RU.

  • Главам муниципалитетов нужно мониторить ситуацию с ландшафтными пожарами и назначить ответственных, которые будут оперативно информировать министерство общественной безопасности;
  • Главам северных территорий, где с обстановка пожарами сейчас чуть легче, обеспечить помощь остальным муниципалитетам в тушении пожаров;
  • Необходимо предоставить информацию о количестве составленных в территориях административных протоколов;
  • Общая задача — обеспечить локализацию пожаров;
  • Обеспечить активное маневрирование имеющихся сил и средств, исходя из конкретной ситуации;
  • Определить категории всех сгоревших земельных участков и выявить их собственников или арендаторов. Затем доложить, как с ними организована работа;
  • Главам проследить, чтобы никто не складировал деревянные отходы, не использовал мангалы и не разводил костры.

Ранее в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов, который провел совещание по пожарам в регионе. На нем Куйвашев предложил поощрять добровольцев и платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. После совещания Козлов заявил, что 9 мая в Свердловской области локализуют пожар на 19 тысячах гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал, что все пожары в регионе потушат в ближайшие два дня. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел видеоконференцсвязь (ВКС) по ситуации с пожарами с представителями ведомств, членами правительства и главами муниципалитетов. По итогам ВКС он поставил общую задачу — обеспечить локализацию пожаров, предоставить информацию о количестве составленных административных протоколов, а главам северных территорий — активно помогать остальным. О том, какие еще поручения дал Куйвашев — в сбойке URA.RU. Ранее в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов, который провел совещание по пожарам в регионе. На нем Куйвашев предложил поощрять добровольцев и платить жителям до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах. После совещания Козлов заявил, что 9 мая в Свердловской области локализуют пожар на 19 тысячах гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал, что все пожары в регионе потушат в ближайшие два дня. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.
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