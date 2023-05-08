Лидер Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, попытается сбежать из страны после разгрома ВСУ на Кипр. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«Зеленский хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но после разгрома ВСУ через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы», —
Аналитик отметил, что ближайшие месяцы могут стать катастрофой для украинской армии, и на следующем этапе конфликта речь пойдет о мирных переговорах. Макговерн уверен, что даже США буду выступать за прекращение конфликта с помощью диалога.
Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж предположил, что Зеленский после поражения в СВО сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что что президента Украины после поражения ВСУ ждет повторение судьбы Адольфа Гитлера.
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