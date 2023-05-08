08 мая 2023

Екатеринбург накрыл смог и запах гари. Фото

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Смог над Екатеринбургом , улица первомайская, смог в городе, смог над городом, город екатеринбург
Причиной запаха гари являются лесные пожары в Свердловской области Фото:

Несколько районов Екатеринбурга накрыл смог. Жители центра города, Кировского района, Уралмаша, Эльмаша и Сортировки сообщили о сильном запахе гари, проникающем в квартиры.

«До нас добрался запах гари от лесных пожаров. Запах проникает в квартиру», — поделился читатель URA.RU.

URA.RU уже сообщало о смоге, накрывшем Екатеринбург 7 мая. Причиной послужили многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Жители Кургана также отметили, что дым от горящих свердловских лесов дошел и до их города.

Смог над Екатеринбургом, 09.05.2023
Смог над Екатеринбургом, 09.05.2023
Фото:

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Несколько районов Екатеринбурга накрыл смог. Жители центра города, Кировского района, Уралмаша, Эльмаша и Сортировки сообщили о сильном запахе гари, проникающем в квартиры. «До нас добрался запах гари от лесных пожаров. Запах проникает в квартиру», — поделился читатель URA.RU. URA.RU уже сообщало о смоге, накрывшем Екатеринбург 7 мая. Причиной послужили многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Жители Кургана также отметили, что дым от горящих свердловских лесов дошел и до их города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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