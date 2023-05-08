Причиной запаха гари являются лесные пожары в Свердловской области
Несколько районов Екатеринбурга накрыл смог. Жители центра города, Кировского района, Уралмаша, Эльмаша и Сортировки сообщили о сильном запахе гари, проникающем в квартиры.
«До нас добрался запах гари от лесных пожаров. Запах проникает в квартиру», — поделился читатель URA.RU.
URA.RU уже сообщало о смоге, накрывшем Екатеринбург 7 мая. Причиной послужили многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Жители Кургана также отметили, что дым от горящих свердловских лесов дошел и до их города.
Смог над Екатеринбургом, 09.05.2023
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