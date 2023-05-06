Екатеринбург накрыло смогом из-за крупного пожара. Фото

07 мая 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы ночью 7 мая почувствовали запах гари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга ночью 7 мая массово начали жаловаться на запах гари. Виной этому, по словам горожан, стал крупный пожар в поселке Первомайский, который находится в 30 километрах от уральской столицы. «На Уралмаше дышать невозможно. Похоже, что дым от пожара в Первомайском добрался до нас», — поделился уралец в соцсети. С такой же проблемой столкнулись жители Эльмаша, ВИЗа, ЖБИ, Сортировки и других районов. Вечером 6 мая разгорелся крупный пожар в поселке Первомайский Режевского городского округа. Там вспыхнули склады, предназначенные для утилизации боеприпасов. Власти быстро среагировали и эвакуировали жителей. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Однако огонь все же уничтожил два помещения. Вся актуальная информация о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU. Мужчина отметил, что смог накрыл город за десять минут Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети

Жители Екатеринбурга ночью 7 мая массово начали жаловаться на запах гари. Виной этому, по словам горожан, стал крупный пожар в поселке Первомайский, который находится в 30 километрах от уральской столицы. «На Уралмаше дышать невозможно. Похоже, что дым от пожара в Первомайском добрался до нас», — поделился уралец в соцсети. С такой же проблемой столкнулись жители Эльмаша, ВИЗа, ЖБИ, Сортировки и других районов. Вечером 6 мая разгорелся крупный пожар в поселке Первомайский Режевского городского округа. Там вспыхнули склады, предназначенные для утилизации боеприпасов. Власти быстро среагировали и эвакуировали жителей. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Однако огонь все же уничтожил два помещения. Вся актуальная информация о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.