06 мая 2023

Екатеринбург накрыло смогом из-за крупного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , смог в городе, смог над городом, проспект ленина
Екатеринбуржцы ночью 7 мая почувствовали запах гари Фото:

Жители Екатеринбурга ночью 7 мая массово начали жаловаться на запах гари. Виной этому, по словам горожан, стал крупный пожар в поселке Первомайский, который находится в 30 километрах от уральской столицы.

«На Уралмаше дышать невозможно. Похоже, что дым от пожара в Первомайском добрался до нас», — поделился уралец в соцсети. С такой же проблемой столкнулись жители Эльмаша, ВИЗа, ЖБИ, Сортировки и других районов.

Вечером 6 мая разгорелся крупный пожар в поселке Первомайский Режевского городского округа. Там вспыхнули склады, предназначенные для утилизации боеприпасов. Власти быстро среагировали и эвакуировали жителей. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Однако огонь все же уничтожил два помещения. Вся актуальная информация о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.

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Мужчина отметил, что смог накрыл город за десять минут
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Жители Екатеринбурга ночью 7 мая массово начали жаловаться на запах гари. Виной этому, по словам горожан, стал крупный пожар в поселке Первомайский, который находится в 30 километрах от уральской столицы. «На Уралмаше дышать невозможно. Похоже, что дым от пожара в Первомайском добрался до нас», — поделился уралец в соцсети. С такой же проблемой столкнулись жители Эльмаша, ВИЗа, ЖБИ, Сортировки и других районов. Вечером 6 мая разгорелся крупный пожар в поселке Первомайский Режевского городского округа. Там вспыхнули склады, предназначенные для утилизации боеприпасов. Власти быстро среагировали и эвакуировали жителей. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Однако огонь все же уничтожил два помещения. Вся актуальная информация о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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