Свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога

Утром 9 мая Екатеринбург накрыло смогом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Екатеринбург 9 мая накрыло смогом. В связи с этим свердловские спасатели рекомендуют жителям держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы, употреблять больше жидкостей, фруктов и овощей, а также отказаться от курения.

«В связи со смогом на территории региона просим закрывать окна квартиры и офиса в ночное и утреннее время, пить больше воды, кушать фрукты и овощи. Также следует максимально ограничить курение», — пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram.

Также спасатели просят чаще проводить влажную уборку, отказаться от длительных прогулок и ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу. Форточки обязательно завешивать мокрой марлей.

Ранее жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на сильный смог. Причиной стали крупные пожары в регионе. Последние новости по ситуации в Свердловской области URA.RU собрало в одном материале.