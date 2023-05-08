08 мая 2023

Свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога

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Смог над Екатеринбургом , смог в городе, смог над городом, город екатеринбург
Утром 9 мая Екатеринбург накрыло смогом Фото:
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Пожары в Свердловской области

Екатеринбург 9 мая накрыло смогом. В связи с этим свердловские спасатели рекомендуют жителям держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы, употреблять больше жидкостей, фруктов и овощей, а также отказаться от курения.

«В связи со смогом на территории региона просим закрывать окна квартиры и офиса в ночное и утреннее время, пить больше воды, кушать фрукты и овощи. Также следует максимально ограничить курение», — пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram.

Также спасатели просят чаще проводить влажную уборку, отказаться от длительных прогулок и ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу. Форточки обязательно завешивать мокрой марлей.

Ранее жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на сильный смог. Причиной стали крупные пожары в регионе. Последние новости по ситуации в Свердловской области URA.RU собрало в одном материале.

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Екатеринбург 9 мая накрыло смогом. В связи с этим свердловские спасатели рекомендуют жителям держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы, употреблять больше жидкостей, фруктов и овощей, а также отказаться от курения. «В связи со смогом на территории региона просим закрывать окна квартиры и офиса в ночное и утреннее время, пить больше воды, кушать фрукты и овощи. Также следует максимально ограничить курение», — пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram. Также спасатели просят чаще проводить влажную уборку, отказаться от длительных прогулок и ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу. Форточки обязательно завешивать мокрой марлей. Ранее жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на сильный смог. Причиной стали крупные пожары в регионе. Последние новости по ситуации в Свердловской области URA.RU собрало в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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