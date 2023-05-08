Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU.
«На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек.
Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU.
Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU. «На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек. Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU.