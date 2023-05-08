Курганцы выстроились в длинную очередь за гречкой. Фото, видео

09 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Курганцев в центре города накормили кашей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU. «На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек. Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU. В День Победы горожан угощали гречкой и чаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Раздали 400 порций каши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полевая кухня была открыта рядом с кинотеатром «Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU. «На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек. Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU.