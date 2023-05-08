08 мая 2023

Курганцы выстроились в длинную очередь за гречкой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган
Курганцев в центре города накормили кашей Фото:

Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU.

«На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек.

Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU.

9 мая. Курган
В День Победы горожан угощали гречкой и чаем
Фото:
Раздали 400 порций каши
Раздали 400 порций каши
Фото:
9 мая. Курган
Полевая кухня была открыта рядом с кинотеатром «Россия»
Фото:

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Жители Кургана выстроились в длинную очередь перед полевой кухней. Горожан угощали гречневой кашей и чаем, сообщает корреспондент URA.RU. «На площадке рядом с кинотеатром „Россия“ возникла длинная очередь. Здесь работала полевая кухня. Всех желающих угощали „фронтовой“ гречкой и горячим чаем», — передает корреспондент агентства. Среди желающих подкрепиться кашей было много детей. Спустя полчаса гречка закончилась. Всего, по словам работников полевой кухни, накормили 400 человек. Ранее URA.RU писало, что День Победы в Кургане проходит в измененном формате. Власти приняли решение отменить парад на центральной площади и салют. Вместо этого целый день будут идти концерты и работать различные площадки. За основными событиями праздника можно следить в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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