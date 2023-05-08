Курганцы отмечают День Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Жители Кургана празднуют День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане и регионе началось празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. В местах празднований уже ограничили движение транспорта, перегородив дороги автобусами. На главной площади города выставлена военная техника. Сотрудники полиции следят за порядком и дежурят около пропускных рамок. О главных событиях 9 мая следите в трансляции журналистов URA.RU. Полиция приступила к дежурству в местах празднований и на контрольно-пропускных пунктах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 10:33 У Вечного огня стоит почетный караул со штандартами из числа кадет. Там в 10:45 начнется торжественное возложение венков в память о погибших в Великой Отечественной войне. 10:21 Сегодняшний концерт и праздник проходит под девизом «Бессмертный подвиг во имя мира на земле». 10:17 Правопорядок в области обеспечивают 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков. Подъезды к площади перекрыты автобусами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 10:11 На главной сцене на площади Кургана начался саундчек фолк — группы «Партизан FM» (г. Москва). 10:08 Участки улиц Ленина, Володарского, Гоголя, К.Мяготина и Комсомольской будут закрыты до 22:30 часов. Также запрещена парковка рядом с праздничными площадками. Карта перекрытия дорог Telegram-канал «Курганистан» 10:06 Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем Победы. «Конечно же, огромное спасибо ветеранам, которых остается все меньше. Но каждое слово которых на вес золота, потому что именно в их словах историческая правда о тех событиях. А как вы помните, небесный покровитель нашей земли князь Александр Невский сказал: „Не в силе Бог, но в правде“. На том стояли и стоять будем, дорогие мои земляки», — отметил глава региона. 10:01 В День Победы в Кургане изменился график автобусов, которые едут: по ул. Гоголя — на участке от ул. Пролетарская до ул. Томина;

по ул. Ленина — на участке от ул. К. Мяготина до К. Маркса;

по ул. Комсомольская — на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя;

по ул. Пушкина — на участке от ул. Томина до ул. Ленина:

по ул. Володарского — на участке от ул. Гоголя до ул. К.Маркса.

Запрет действует с 5 часов утра до 22 часов 30 минут вечера. На Центральной площади Кургана пока немноголюдно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 09:49 Сотрудники полиции находятся также по периметру площади и во дворах дежурят патрули. 09:44 У каждого КПП дежурят полицейские. На Ленина-Гоголя наряд состоит из восьми человек из сотрудников полиции и Росгвардии. Сотрудники полиции выставили патрули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 09:41 На площадки для празднования 9 мая можно попасть через 16 пунктов пропуска. На площадь имени Ленина можно пройти через КПП: в районе перекрестка ул. Гоголя — ул. Ленина (установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 60, ул. Ленина, 36 и 34); у Главпочтамта; у кинотеатра «Россия»; со Сталинградской площади; со стороны ул. Пушкина — ул. Комсомольская; через Горсад. В Городском саду открыты два входа: с ул. Ленина и К. Маркса Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане и регионе началось празднование Дня Победы, несмотря на отмену парада и салюта. В местах празднований уже ограничили движение транспорта, перегородив дороги автобусами. На главной площади города выставлена военная техника. Сотрудники полиции следят за порядком и дежурят около пропускных рамок. О главных событиях 9 мая следите в трансляции журналистов URA.RU. 10:33 09.05.2023 У Вечного огня стоит почетный караул со штандартами из числа кадет. Там в 10:45 начнется торжественное возложение венков в память о погибших в Великой Отечественной войне. 10:21 09.05.2023 Сегодняшний концерт и праздник проходит под девизом «Бессмертный подвиг во имя мира на земле». 10:17 09.05.2023 Правопорядок в области обеспечивают 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков. 10:11 09.05.2023 На главной сцене на площади Кургана начался саундчек фолк — группы «Партизан FM» (г. Москва). 10:08 09.05.2023 Участки улиц Ленина, Володарского, Гоголя, К.Мяготина и Комсомольской будут закрыты до 22:30 часов. Также запрещена парковка рядом с праздничными площадками. 10:06 09.05.2023 Губернатор Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем Победы. «Конечно же, огромное спасибо ветеранам, которых остается все меньше. Но каждое слово которых на вес золота, потому что именно в их словах историческая правда о тех событиях. А как вы помните, небесный покровитель нашей земли князь Александр Невский сказал: „Не в силе Бог, но в правде“. На том стояли и стоять будем, дорогие мои земляки», — отметил глава региона. 10:01 09.05.2023 В День Победы в Кургане изменился график автобусов, которые едут: по ул. Гоголя — на участке от ул. Пролетарская до ул. Томина; по ул. Ленина — на участке от ул. К. Мяготина до К. Маркса; по ул. Комсомольская — на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя; по ул. Пушкина — на участке от ул. Томина до ул. Ленина: по ул. Володарского — на участке от ул. Гоголя до ул. К.Маркса. Запрет действует с 5 часов утра до 22 часов 30 минут вечера. 09:49 09.05.2023 Сотрудники полиции находятся также по периметру площади и во дворах дежурят патрули. 09:44 09.05.2023 У каждого КПП дежурят полицейские. На Ленина-Гоголя наряд состоит из восьми человек из сотрудников полиции и Росгвардии. 09:41 09.05.2023 На площадки для празднования 9 мая можно попасть через 16 пунктов пропуска. На площадь имени Ленина можно пройти через КПП: в районе перекрестка ул. Гоголя — ул. Ленина (установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 60, ул. Ленина, 36 и 34); у Главпочтамта; у кинотеатра «Россия»; со Сталинградской площади; со стороны ул. Пушкина — ул. Комсомольская; через Горсад. В Городском саду открыты два входа: с ул. Ленина и К. Маркса