В ЯНАО вручили медаль участнику СВО

Житель ЯНАО принимал участие в СВО на территориях ЛНР и ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жителю Приуральского района ЯНАО Александру Ополеву вручена медаль от Минобороны. Как сообщил мэр Иван Сакал, его наградили за успехи при участии в спецоперации.
«Александр Ополев удостоен медали за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Приказ подписан министром обороны Сергеем Шойгу», — сообщил Сакал в своем telegram-канале.
Ополев родился и вырос в Аксарке. Принимал участие в СВО на территориях ЛНР и ДНР.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал орден Мужества родителям бойца, который погиб в ходе спецоперации. Новоуренгоец Алексей Бобров погиб в начале марта.
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