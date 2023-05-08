В ЯНАО вручили медаль участнику СВО

09 мая 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО принимал участие в СВО на территориях ЛНР и ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителю Приуральского района ЯНАО Александру Ополеву вручена медаль от Минобороны. Как сообщил мэр Иван Сакал, его наградили за успехи при участии в спецоперации. «Александр Ополев удостоен медали за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Приказ подписан министром обороны Сергеем Шойгу», — сообщил Сакал в своем telegram-канале. Ополев родился и вырос в Аксарке. Принимал участие в СВО на территориях ЛНР и ДНР. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал орден Мужества родителям бойца, который погиб в ходе спецоперации. Новоуренгоец Алексей Бобров погиб в начале марта. Тelegram-канал Ивана Сакала Тelegram-канал Ивана Сакала

Жителю Приуральского района ЯНАО Александру Ополеву вручена медаль от Минобороны. Как сообщил мэр Иван Сакал, его наградили за успехи при участии в спецоперации. «Александр Ополев удостоен медали за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Приказ подписан министром обороны Сергеем Шойгу», — сообщил Сакал в своем telegram-канале. Ополев родился и вырос в Аксарке. Принимал участие в СВО на территориях ЛНР и ДНР. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал орден Мужества родителям бойца, который погиб в ходе спецоперации. Новоуренгоец Алексей Бобров погиб в начале марта.