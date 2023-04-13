13 апреля 2023
12 апреля 2023

Губернатор Артюхов передал орден Мужества родителям погибшего в СВО жителя ЯНАО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, орден мужества, ветеран, медали, прощание, сво
Алексея Боброва посмертно наградили орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал орден Мужества родителям бойца, который погиб в ходе спецоперации. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, новоуренгоец погиб в начале марта.

«В начале марта во время выполнения боевого задания трагически погиб новоуренгоец Алексей Бобров. За проявленный героизм Алексей посмертно награжден орденом Мужества. Передал награду его родителям. Владимир Алексеевич и Марина Александровна, разделяю вашу боль. Понимаю, ничто не заменит сына», — написал он.

Алексей Бобров работал электрогазосварщиком в «Газпром добыча Уренгой». Ямалец родился и вырос в Новом Уренгое. Пошел служить после того, как получил повестку.

Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Основной целью была названа защита мирных горожан, которых девятый год обстреливают ВСУ.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал орден Мужества родителям бойца, который погиб в ходе спецоперации. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, новоуренгоец погиб в начале марта. «В начале марта во время выполнения боевого задания трагически погиб новоуренгоец Алексей Бобров. За проявленный героизм Алексей посмертно награжден орденом Мужества. Передал награду его родителям. Владимир Алексеевич и Марина Александровна, разделяю вашу боль. Понимаю, ничто не заменит сына», — написал он. Алексей Бобров работал электрогазосварщиком в «Газпром добыча Уренгой». Ямалец родился и вырос в Новом Уренгое. Пошел служить после того, как получил повестку. Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Основной целью была названа защита мирных горожан, которых девятый год обстреливают ВСУ.
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