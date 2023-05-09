Зеленский потребовал принять решение о членстве Украины в ЕС

09 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Зеленский поторопил Евросоюз с принятием решения о членстве Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. «Давно пришло время убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Настало время для положительного решения о начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Наши ценности — безопасность. Наше процветание — это мир на континенте. Все это может быть реализовано для Европы на 100% только вместе с Украиной», — приводит слова Зеленского издание «Укринформ». Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и выразила одобрение решению президента Украины Владимира Зеленского отмечать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Данное решение призвано подчеркнуть единство украинцев с Европейским союзом. В сентябре 2022 года Зеленский подал заявку на вступление в ЕС в ускоренном порядке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что потенциальное вступление Украины в состав Европейского союза никак не продиктовано интересами Запада в стабилизации ситуации на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. «Давно пришло время убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Настало время для положительного решения о начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Наши ценности — безопасность. Наше процветание — это мир на континенте. Все это может быть реализовано для Европы на 100% только вместе с Украиной», — приводит слова Зеленского издание «Укринформ». Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и выразила одобрение решению президента Украины Владимира Зеленского отмечать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Данное решение призвано подчеркнуть единство украинцев с Европейским союзом. В сентябре 2022 года Зеленский подал заявку на вступление в ЕС в ускоренном порядке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что потенциальное вступление Украины в состав Европейского союза никак не продиктовано интересами Запада в стабилизации ситуации на территории страны.