Герой РФ объяснил, как ВСУ пойдут в контрнаступление

Полковник запаса Никишин: контрнаступление ВСУ пройдет по нескольким направлениями

Украинские военные не смогут собрать основной кулак для контрнаступления Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдет по нескольким направлениям, так как они не смогут собрать основной ударный кулак из-за российского огневого воздействия. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин.

«Способов, которыми они могут провести наступательную операцию, может быть несколько. Это может быть наступление на ряде направлений, что как вариант может быть, потому что сгруппировать ударный кулак вне нашего огневого, авиационного, ракетного воздействия им уже не удается. Это первое. Второе — произвести складирование необходимого количества ГСМ, снаряжения и топлива им также не удается», — сказал Александр Никишин.

Собеседник агентства подчеркнул, что для ВСУ проведение глубокой наступательной операции будет сложным маневром. «Соотношение боеприпасов, соотношение по авиационной группировке, качественное превосходство в средствах доставки на оперативную глубину, теперь уже выросшие возможности военно-космической разведки, глубоко изменившиеся средства радиоэлектронного подавления не предполагают наличие возможностей что-то изменить на данном театре военных действий», — объяснил он.

Ранее военный обозреватель Александр Шарковский заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться с натиска глубокоэшелонированными силами или «раскачки» фронта множеством небольших атак. Туда, где это будет иметь успех, направят мощные резервы.