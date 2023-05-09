Екатеринбуржцы не могут уехать домой из центра. Фото

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Екатеринбуржцы пожаловались на огромные очереди в метро Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди на станциях метрополитена «Площадь 1905 года» и «Динамо». Информация об этом появилась в соцсети.

«Спешите домой? Можете не спешить. Прямо сейчас возле метро огромная очередь», — сообщили в telegram-канале «Метро Екатеринбурга».

Жители Екатеринбурга разъезжаются по домам после гала-концерта в честь 78-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, хэдлайнером мероприятия стал патриотичный певец Shaman, а также артист Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская. После концерта екатеринбуржцы увидели праздничный салют над акваторией Городского пруда.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга пожаловались на взлетевшие цены на такси. По словам горожан, цена за поездку в самом дешевом тарифе стало больше обычной минимум в два раза. Также агентство рассказывало, что общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди на станциях метрополитена «Площадь 1905 года» и «Динамо». Информация об этом появилась в соцсети. «Спешите домой? Можете не спешить. Прямо сейчас возле метро огромная очередь», — сообщили в telegram-канале «Метро Екатеринбурга». Жители Екатеринбурга разъезжаются по домам после гала-концерта в честь 78-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, хэдлайнером мероприятия стал патриотичный певец Shaman, а также артист Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская. После концерта екатеринбуржцы увидели праздничный салют над акваторией Городского пруда. Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга пожаловались на взлетевшие цены на такси. По словам горожан, цена за поездку в самом дешевом тарифе стало больше обычной минимум в два раза. Также агентство рассказывало, что общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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