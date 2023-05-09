В Кургане немецкая компания отсудила у автобусного завода 12 млн рублей

10 мая 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Курганский автобусный завод проиграл иск немецкой компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Немецкая компания «Вебасто Рус» выиграла суд у Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ»). Предприятие обязано выплатить задолженность за поставки подогревателей на сумму свыше 12 млн рублей. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил взыскать с ООО „КАВЗ“ в пользу ООО „Вебасто Рус“ 12 млн 390 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — указано в судебном решении. Согласно данным сервиса СБИС, «дочка» немецкого предприятия Webasto зарегистрирована в России в 2000 году. По информации сервиса, юридический адрес компании — город Лобня Московской области. Ранее URA.RU писало, что по словам представителя «Вебасто Рус» их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование в России. Компания принадлежит Германии, которая является недружественным государством по отношению к РФ из-за спецоперации на Украине.

Немецкая компания «Вебасто Рус» выиграла суд у Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ»). Предприятие обязано выплатить задолженность за поставки подогревателей на сумму свыше 12 млн рублей. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил взыскать с ООО „КАВЗ“ в пользу ООО „Вебасто Рус“ 12 млн 390 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — указано в судебном решении. Согласно данным сервиса СБИС, «дочка» немецкого предприятия Webasto зарегистрирована в России в 2000 году. По информации сервиса, юридический адрес компании — город Лобня Московской области. Ранее URA.RU писало, что по словам представителя «Вебасто Рус» их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование в России. Компания принадлежит Германии, которая является недружественным государством по отношению к РФ из-за спецоперации на Украине.