09 мая 2023

В Кургане немецкая компания отсудила у автобусного завода 12 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский автобусный завод проиграл иск немецкой компании Фото:

Немецкая компания «Вебасто Рус» выиграла суд у Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ»). Предприятие обязано выплатить задолженность за поставки подогревателей на сумму свыше 12 млн рублей. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Суд решил взыскать с ООО „КАВЗ“ в пользу ООО „Вебасто Рус“ 12 млн 390 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — указано в судебном решении.

Согласно данным сервиса СБИС, «дочка» немецкого предприятия Webasto зарегистрирована в России в 2000 году. По информации сервиса, юридический адрес компании — город Лобня Московской области.

Ранее URA.RU писало, что по словам представителя «Вебасто Рус» их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование в России. Компания принадлежит Германии, которая является недружественным государством по отношению к РФ из-за спецоперации на Украине.

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Немецкая компания «Вебасто Рус» выиграла суд у Курганского автобусного завода (ООО «КАВЗ»). Предприятие обязано выплатить задолженность за поставки подогревателей на сумму свыше 12 млн рублей. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил взыскать с ООО „КАВЗ“ в пользу ООО „Вебасто Рус“ 12 млн 390 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — указано в судебном решении. Согласно данным сервиса СБИС, «дочка» немецкого предприятия Webasto зарегистрирована в России в 2000 году. По информации сервиса, юридический адрес компании — город Лобня Московской области. Ранее URA.RU писало, что по словам представителя «Вебасто Рус» их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование в России. Компания принадлежит Германии, которая является недружественным государством по отношению к РФ из-за спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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