Губернатор Тюменской области предрек карьерный рост кандидатам праймериз

Тюменский губернатор Моор похвалил за смелость своих оппонентов в ЯНАО
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Моор посетил встречу кандидатов праймериз в ЯНАО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул на карьерный рост участников праймериз Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Об этом он сообщил на встрече кандидатов праймериз в ЯНАО.

«Надо быть очень смелыми людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области. Но в качестве бонуса хочу вас обратить на пять лет назад: в этой же ипостаси были Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев, с тех пор у них сильно улучшилось карьерное положение», — сказал Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор заручился поддержкой «Единой России» в ХМАО. Депутаты Пушкарев и Фомин также получили поддержку партии.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул на карьерный рост участников праймериз Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Об этом он сообщил на встрече кандидатов праймериз в ЯНАО. «Надо быть очень смелыми людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области. Но в качестве бонуса хочу вас обратить на пять лет назад: в этой же ипостаси были Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев, с тех пор у них сильно улучшилось карьерное положение», — сказал Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Моор заручился поддержкой «Единой России» в ХМАО. Депутаты Пушкарев и Фомин также получили поддержку партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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