Губернатор Тюменской области предрек карьерный рост кандидатам праймериз

Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул на карьерный рост участников праймериз Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Об этом он сообщил на встрече кандидатов праймериз в ЯНАО.
«Надо быть очень смелыми людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области. Но в качестве бонуса хочу вас обратить на пять лет назад: в этой же ипостаси были Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев, с тех пор у них сильно улучшилось карьерное положение», — сказал Моор.
Ранее URA.RU сообщало, что Моор заручился поддержкой «Единой России» в ХМАО. Депутаты Пушкарев и Фомин также получили поддержку партии.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!