Губернатор Тюменской области предрек карьерный рост кандидатам праймериз

Тюменский губернатор Моор похвалил за смелость своих оппонентов в ЯНАО

13 мая 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Моор посетил встречу кандидатов праймериз в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул на карьерный рост участников праймериз Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Об этом он сообщил на встрече кандидатов праймериз в ЯНАО. «Надо быть очень смелыми людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области. Но в качестве бонуса хочу вас обратить на пять лет назад: в этой же ипостаси были Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев, с тех пор у них сильно улучшилось карьерное положение», — сказал Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Моор заручился поддержкой «Единой России» в ХМАО. Депутаты Пушкарев и Фомин также получили поддержку партии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул на карьерный рост участников праймериз Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Об этом он сообщил на встрече кандидатов праймериз в ЯНАО. «Надо быть очень смелыми людьми, чтобы конкурировать с действующим губернатором Тюменской области. Но в качестве бонуса хочу вас обратить на пять лет назад: в этой же ипостаси были Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев, с тех пор у них сильно улучшилось карьерное положение», — сказал Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Моор заручился поддержкой «Единой России» в ХМАО. Депутаты Пушкарев и Фомин также получили поддержку партии.