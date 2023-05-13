Тюменский губернатор Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз

13 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил поддержку партактива ЕР в Югре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой партийного актива «Единой России» ХМАО. Корреспондент URA.RU сообщает, что глава региона получил одобрение югорских единороссов на выдвижение своей кандидатуры на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске. «Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз. Глава региона получил одобрение югорских единороссов на выдвижение своей кандидатуры на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске», — передает корреспондент агентства со встречи партактива ЕР. В числе перспективных планов развития Моор назвал реконструкцию аэропорта Рощино (основного транспортного хаба «тюменской матрешки»), расширение трассы от Тобольска до границы с Югрой и строительство кампуса в Тюмени. Поддержку партии получили также депутаты Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и Владимир Фомин — оппоненты действующего губернатора на предстоящих выборах, представляющие ЯНАО и Югру. Далее делегация вылетит в Новый Уренгой, чтобы встретиться там с ямальским партактивом. Ранее URA.RU писало о том, что Моор заявился на праймериз в качестве кандидата на участие в предварительном голосовании по выборам губернатора Тюменской области. Его выдвижение поддержал президиум областного политсовета ЕР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой партийного актива «Единой России» ХМАО. Корреспондент URA.RU сообщает, что глава региона получил одобрение югорских единороссов на выдвижение своей кандидатуры на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске. «Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз. Глава региона получил одобрение югорских единороссов на выдвижение своей кандидатуры на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске», — передает корреспондент агентства со встречи партактива ЕР. В числе перспективных планов развития Моор назвал реконструкцию аэропорта Рощино (основного транспортного хаба «тюменской матрешки»), расширение трассы от Тобольска до границы с Югрой и строительство кампуса в Тюмени. Поддержку партии получили также депутаты Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и Владимир Фомин — оппоненты действующего губернатора на предстоящих выборах, представляющие ЯНАО и Югру. Далее делегация вылетит в Новый Уренгой, чтобы встретиться там с ямальским партактивом. Ранее URA.RU писало о том, что Моор заявился на праймериз в качестве кандидата на участие в предварительном голосовании по выборам губернатора Тюменской области. Его выдвижение поддержал президиум областного политсовета ЕР.