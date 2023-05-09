Зам Куйвашева сорвал интригу оппонентов мэра Екатеринбурга

Олег Чемезов на данный момент является союзником мэра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») пытается поменять невыгодный для нее список кандидатов на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Накануне ориентированный на бизнесмена спикер гордумы Игорь Володин хотел провернуть мини-операцию, но помешал «политический» вице-губернатор Олег Чемезов.

Депутат по традиции (которой уже восемь лет) пригласил губернатора Евгения Куйвашева возложить цветы у памятника детям войны. И между делом Володин, по данным URA.RU, планировал обсудить с главой региона два-три округа, где Куйвашев согласовал кандидатов мэра Алексея Орлова, а не Кочеткова. Однако на место неожиданно прибыл Чемезов — временный союзник Орлова. И поднимать тему в его присутствии Володин, говорят, не стал.

При этом в антимэрском лагере обсуждают слух, что до конца этой недели разговор Куйвашева с самим Кочетковым может состояться. Однако, поскольку подтверждений это пока не находит, в городской политтусовке популярна версия, что Куйвашев до праймериз (22-28 мая) в ситуацию вмешиваться не будет и займет привычную для него позицию арбитра. К тому же сейчас глава региона координирует борьбу с лесными пожарами.

В начале апреля он, выслушав Кочеткова и своего доверенного политтехнолога Рината Хазеева, в узком кругу отчитал Орлова за то, что тот при формировании своего списка кандидатов-одномандатников якобы не учел интересы миллиардера, владеющего крупнейшей фракцией в действующем созыве думы. Куйвашев отстранил Орлова от кампаний в округах и поручил Хазееву составить новый — бесконфликтный — список кандидатов. Хазеев вместе с Кочетковым подготовил свои предложения и сдал их губернатору 18 апреля. Однако большинство из них по разным причинам не прошли, и «итоговый» вариант почти не отличается от того, который Куйвашеву сдавал Орлов. То есть интересы Кочеткова в этом списке представлены минимально — самим Володиным, депутатами Виталием Чачиным и Владимиром Струговым.

Кочетков не отступил. Его люди идут против «согласованных» как минимум в трети округов.

Присутствие Олега Чемезова явно не входило в планы спикера думы Фото: telegram-канал Игоря Володина