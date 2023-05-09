Курганские погорельцы рассказали о погибших и пропавших в пожарах земляках. Видео

Курганские погорельцы сообщили о погибших и пропавших в пожарах земляках

10 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Погорельцев из села Юлдус обеспечили едой и одеждой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Погорельцы из села Юлдус Шадринского округа Курганской области рассказали о погибших и пострадавших в пожарах земляках. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница Асия Мухатнабиева. «В нашем селе двое без вести пропавших, а шесть человек умерло. Юнус, Разия и Руслан сгорели. Тетя Асия наглоталась дыма и находится при смерти в курганской больнице с сильным поражением легких. Еще один тракторист погиб, который поехал помогать из лесхоза. Рабочий опахивал землю за фермой и пострадал от огня», — рассказала корреспонденту URA.RU Мухатнабиева. В селе Юлдус случился масштабный пожар 7 мая, сгорело почти все село, сохранились только центр и одна улица. Сейчас жители, которые остались без домов, находятся в пункте временного размещения и проживают у родственников. Неравнодушные люди собрали для пострадавших одежду и предметы первой необходимости. Казанские татары собрали несколько миллионов рублей для погорельцев из Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Юлдусе жителям на месте сгоревших домов построят новые. В село приехали заместители губернатора региона. Чиновники на собрании объяснили, как будут распределяться денежные средства для пострадавших.

Погорельцы из села Юлдус Шадринского округа Курганской области рассказали о погибших и пострадавших в пожарах земляках. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница Асия Мухатнабиева. «В нашем селе двое без вести пропавших, а шесть человек умерло. Юнус, Разия и Руслан сгорели. Тетя Асия наглоталась дыма и находится при смерти в курганской больнице с сильным поражением легких. Еще один тракторист погиб, который поехал помогать из лесхоза. Рабочий опахивал землю за фермой и пострадал от огня», — рассказала корреспонденту URA.RU Мухатнабиева. В селе Юлдус случился масштабный пожар 7 мая, сгорело почти все село, сохранились только центр и одна улица. Сейчас жители, которые остались без домов, находятся в пункте временного размещения и проживают у родственников. Неравнодушные люди собрали для пострадавших одежду и предметы первой необходимости. Казанские татары собрали несколько миллионов рублей для погорельцев из Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Юлдусе жителям на месте сгоревших домов построят новые. В село приехали заместители губернатора региона. Чиновники на собрании объяснили, как будут распределяться денежные средства для пострадавших.