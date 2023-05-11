В Челябинской области снимут фильм про батальон добровольцев на фронте

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Бойцов челябинского батальона сделают героями документального фильма Фото:

В Челябинской области снимут документальный фильм про батальон «Южноуралец» на фронте. Как URA.RU рассказал инициатор создания картины Евгений Чепурин, зрителям покажут быт и службу бойцов.

«Идею снять фильм о батальоне поддержал губернатор Алексей Текслер. В настоящий момент подбираем творческую бригаду, занимаемся оргвопросами, поиском финансирования», — сообщил URA.RU Чепурин.

В картине покажут работу и условия прохождения службы батальона связи из Челябинской области. В содержание картины включат съемки на передовой и в тылу. Выступающий продюсером проекта собеседник URA.RU сообщил, что есть несколько фрагментов, которые в фильме будут присутствовать обязательно. Одним из таких станет любительская съемка минирования подходов к передатчику силами диверсионно-разведывательной группы в Попасной (ЛНР).

Хронометраж видео составит 40-50 минут. Кроме бойцов в фильме планируют показать их семьи, раскрыть патриотическую тематику. В сценарий картины также войдет концерт, который бойцам на Донбассе даст ансамбль магнитогорского педколледжа. Сроки не называются. Предварительно ожидается, что фильм снимут до конца 2023 года.

Чепурин в регионе является куратором поддержки батальона. В апреле он объявил о поиске медиков для военной части. Также активисты помогают снабжать войска необходимым грузом, организуют контакты военнослужащих с родными.

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В Челябинской области снимут документальный фильм про батальон «Южноуралец» на фронте. Как URA.RU рассказал инициатор создания картины Евгений Чепурин, зрителям покажут быт и службу бойцов. «Идею снять фильм о батальоне поддержал губернатор Алексей Текслер. В настоящий момент подбираем творческую бригаду, занимаемся оргвопросами, поиском финансирования», — сообщил URA.RU Чепурин. В картине покажут работу и условия прохождения службы батальона связи из Челябинской области. В содержание картины включат съемки на передовой и в тылу. Выступающий продюсером проекта собеседник URA.RU сообщил, что есть несколько фрагментов, которые в фильме будут присутствовать обязательно. Одним из таких станет любительская съемка минирования подходов к передатчику силами диверсионно-разведывательной группы в Попасной (ЛНР). Хронометраж видео составит 40-50 минут. Кроме бойцов в фильме планируют показать их семьи, раскрыть патриотическую тематику. В сценарий картины также войдет концерт, который бойцам на Донбассе даст ансамбль магнитогорского педколледжа. Сроки не называются. Предварительно ожидается, что фильм снимут до конца 2023 года. Чепурин в регионе является куратором поддержки батальона. В апреле он объявил о поиске медиков для военной части. Также активисты помогают снабжать войска необходимым грузом, организуют контакты военнослужащих с родными.
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Ссылки по теме
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