Военкор Коц назвал первые сигналы, с которых начнется наступление ВСУ

Военкор Коц заявил, что настоящее наступление Украины начнется с мощных обстрелов

13 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВСУ начнут наступление после мощной артподготовки по всей линии соприкосновения Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ начнется мощной артиллерийской подготовкой по позициям и складам российской армии, однако сейчас предпринимаются лишь вылазки в качестве разведки боем. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наступление Украины, если и состоится в ближайшие дни, то обязательно начнется с мощной артподготовки по всей линии боевого соприкосновения, с нанесением ракетных ударов и ударов беспилотниками по нашим тылам, арсеналам, местам сосредоточения войск. Без всего этого наступление быстро выдохнется и попадет под нашу артиллерию и авиацию. Пока таких разведывательных признаков не наблюдается. Противник по линии боевого соприкосновения предпринимает лишь вылазки в качестве разведки боем», — сказал Андрей Коц. Ранее эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Он отметил, что всю эту группировку не получится обеспечить бронированной техникой.

Контрнаступление ВСУ начнется мощной артиллерийской подготовкой по позициям и складам российской армии, однако сейчас предпринимаются лишь вылазки в качестве разведки боем. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наступление Украины, если и состоится в ближайшие дни, то обязательно начнется с мощной артподготовки по всей линии боевого соприкосновения, с нанесением ракетных ударов и ударов беспилотниками по нашим тылам, арсеналам, местам сосредоточения войск. Без всего этого наступление быстро выдохнется и попадет под нашу артиллерию и авиацию. Пока таких разведывательных признаков не наблюдается. Противник по линии боевого соприкосновения предпринимает лишь вылазки в качестве разведки боем», — сказал Андрей Коц. Ранее эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Он отметил, что всю эту группировку не получится обеспечить бронированной техникой.