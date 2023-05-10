The Hill: ради сохранения лица Зеленский начнет переговоры с РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский может предложить переговоры России, чтобы сохранить лицо и завершить конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать переговоры с российским главой Владимиром Путиным, предложив тому оставить за собой часть новых территорий РФ. Это позволит Зеленскому сохранить лицо. С такими рассуждениями выступил экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско.

«Вполне возможно, что Владимир Зеленский готов предложить Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Это означает, что Россия сохранит за собой часть территории», — написал Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill. Также в качестве варианта для украинского лидера, бывший представитель американского военного ведомства предложил Украине согласиться на официальный референдум под наблюдением европейских стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны, так как обе стороны конфликта уверены в собственной победе. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин прогнозировал, что Киев проиграет России. Потенциальное перемирие между РФ и Украиной может перерасти в новый конфликт, отметил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать переговоры с российским главой Владимиром Путиным, предложив тому оставить за собой часть новых территорий РФ. Это позволит Зеленскому сохранить лицо. С такими рассуждениями выступил экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско. «Вполне возможно, что Владимир Зеленский готов предложить Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Это означает, что Россия сохранит за собой часть территории», — написал Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill. Также в качестве варианта для украинского лидера, бывший представитель американского военного ведомства предложил Украине согласиться на официальный референдум под наблюдением европейских стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны, так как обе стороны конфликта уверены в собственной победе. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин прогнозировал, что Киев проиграет России. Потенциальное перемирие между РФ и Украиной может перерасти в новый конфликт, отметил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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