Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать переговоры с российским главой Владимиром Путиным, предложив тому оставить за собой часть новых территорий РФ. Это позволит Зеленскому сохранить лицо. С такими рассуждениями выступил экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско.
«Вполне возможно, что Владимир Зеленский готов предложить Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Это означает, что Россия сохранит за собой часть территории», — написал Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill. Также в качестве варианта для украинского лидера, бывший представитель американского военного ведомства предложил Украине согласиться на официальный референдум под наблюдением европейских стран.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны, так как обе стороны конфликта уверены в собственной победе. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин прогнозировал, что Киев проиграет России. Потенциальное перемирие между РФ и Украиной может перерасти в новый конфликт, отметил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, передает телеканал 360.
Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать переговоры с российским главой Владимиром Путиным, предложив тому оставить за собой часть новых территорий РФ. Это позволит Зеленскому сохранить лицо. С такими рассуждениями выступил экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско. «Вполне возможно, что Владимир Зеленский готов предложить Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Это означает, что Россия сохранит за собой часть территории», — написал Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill. Также в качестве варианта для украинского лидера, бывший представитель американского военного ведомства предложил Украине согласиться на официальный референдум под наблюдением европейских стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны, так как обе стороны конфликта уверены в собственной победе. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин прогнозировал, что Киев проиграет России. Потенциальное перемирие между РФ и Украиной может перерасти в новый конфликт, отметил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, передает телеканал 360.