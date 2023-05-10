10 мая 2023

В Кремле выразили уверенность во взятии Артемовска

Песков: Россия не сомневается, что Артемовск будет взят
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков рассказал, как продвигаются дела в Артемовске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле убеждены, что Артемовск (Бахмут) обязательно будет взят российскими войсками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну, а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — отметил он в интервью телеканалу ATV. По его словам, Россия — слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением Запада.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявлял о передаче позиций в Бахмуте спецназу «Ахмат». Он отметил, что его бойцам не хватает боеприпасов. После этого в Минобороны России было принято решение выделить ЧВК «Вагнер» боеприпасы. На днях бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части города. Военные также продавили оборону в последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Сейчас украинские бойцы находятся в тяжелейшей ситуации в последних западных кварталах.

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В Кремле убеждены, что Артемовск (Бахмут) обязательно будет взят российскими войсками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну, а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — отметил он в интервью телеканалу ATV. По его словам, Россия — слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением Запада. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявлял о передаче позиций в Бахмуте спецназу «Ахмат». Он отметил, что его бойцам не хватает боеприпасов. После этого в Минобороны России было принято решение выделить ЧВК «Вагнер» боеприпасы. На днях бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части города. Военные также продавили оборону в последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Сейчас украинские бойцы находятся в тяжелейшей ситуации в последних западных кварталах.
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