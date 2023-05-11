В Киеве пожаловались на призывы Запада сдаться России

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Запад уговаривает Украину сесть за стол переговоров

11 мая 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Украина отказывается от переговоров с РФ, несмотря на сильное давление партнеров, заявил Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что Киев согласится на переговоры только на своих условиях, несмотря на то, что поступает действительно много предложений от разных стран о мирном урегулировании конфликта. Политические эксперты и мировые лидеры уже неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с РФ, то он рискует потерять свой пост.

Множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что Киев согласится на переговоры только на своих условиях, несмотря на то, что поступает действительно много предложений от разных стран о мирном урегулировании конфликта. Политические эксперты и мировые лидеры уже неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с РФ, то он рискует потерять свой пост.