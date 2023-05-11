В Киеве пожаловались на призывы Запада сдаться России

Множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что Киев согласится на переговоры только на своих условиях, несмотря на то, что поступает действительно много предложений от разных стран о мирном урегулировании конфликта.
Политические эксперты и мировые лидеры уже неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с РФ, то он рискует потерять свой пост.
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