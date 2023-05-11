В Киеве пожаловались на призывы Запада сдаться России

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Запад уговаривает Украину сесть за стол переговоров
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Украина отказывается от переговоров с РФ, несмотря на сильное давление партнеров, заявил Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что Киев согласится на переговоры только на своих условиях, несмотря на то, что поступает действительно много предложений от разных стран о мирном урегулировании конфликта.

Политические эксперты и мировые лидеры уже неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с РФ, то он рискует потерять свой пост.

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Множество стран создает давление на Украину, чтобы уговорить ее сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада». Он добавил, что Киев согласится на переговоры только на своих условиях, несмотря на то, что поступает действительно много предложений от разных стран о мирном урегулировании конфликта. Политические эксперты и мировые лидеры уже неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с РФ, то он рискует потерять свой пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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