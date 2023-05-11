Политолог Джаралла: власти Украины перехотели проводить контрнаступление

Украина передумала устраивать контрнаступление. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, Киев «знает, что провалится» в наступлении, а в его результате украинской армии грозит полный разгром.
«Все, что сейчас происходит вокруг этого вопроса, четко указывает на то, что украинская сторона не хочет контрнаступления. В ход идут различные аргументы, которые начинают вызывать откровенное раздражение на Западе. Причина такого поведения украинских властей вполне очевидна: они знают, что провалятся, будут очень большие потери. Кроме того, существует совершенно реальная перспектива не просто полного разгрома наступающих войск, а полного разгрома украинской армии», — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, в этом году закончится украинский конфликт, потому что в 2024 году Западу будет неинтересно помогать Украине из-за выборов президента в США. Джаралла также отметил, что Зеленский не состоялся в роли политика.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. По его словам, украинской армии нужно дать больше времени для избежание больших потерь. Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн заявил, что после проигрыша ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины на Кипр. Прогноз эксперта приводит телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!