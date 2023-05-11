Политолог Джаралла: власти Украины перехотели проводить контрнаступление

11 мая 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Украинцы передумали проводить контрнаступление ВСУ, заявил политолог Джаралла Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина передумала устраивать контрнаступление. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, Киев «знает, что провалится» в наступлении, а в его результате украинской армии грозит полный разгром. «Все, что сейчас происходит вокруг этого вопроса, четко указывает на то, что украинская сторона не хочет контрнаступления. В ход идут различные аргументы, которые начинают вызывать откровенное раздражение на Западе. Причина такого поведения украинских властей вполне очевидна: они знают, что провалятся, будут очень большие потери. Кроме того, существует совершенно реальная перспектива не просто полного разгрома наступающих войск, а полного разгрома украинской армии», — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, в этом году закончится украинский конфликт, потому что в 2024 году Западу будет неинтересно помогать Украине из-за выборов президента в США. Джаралла также отметил, что Зеленский не состоялся в роли политика. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. По его словам, украинской армии нужно дать больше времени для избежание больших потерь. Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн заявил, что после проигрыша ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины на Кипр. Прогноз эксперта приводит телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина передумала устраивать контрнаступление. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, Киев «знает, что провалится» в наступлении, а в его результате украинской армии грозит полный разгром. «Все, что сейчас происходит вокруг этого вопроса, четко указывает на то, что украинская сторона не хочет контрнаступления. В ход идут различные аргументы, которые начинают вызывать откровенное раздражение на Западе. Причина такого поведения украинских властей вполне очевидна: они знают, что провалятся, будут очень большие потери. Кроме того, существует совершенно реальная перспектива не просто полного разгрома наступающих войск, а полного разгрома украинской армии», — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, в этом году закончится украинский конфликт, потому что в 2024 году Западу будет неинтересно помогать Украине из-за выборов президента в США. Джаралла также отметил, что Зеленский не состоялся в роли политика. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. По его словам, украинской армии нужно дать больше времени для избежание больших потерь. Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн заявил, что после проигрыша ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины на Кипр. Прогноз эксперта приводит телеканал 360.