Политолог Джаралла: власти Украины перехотели проводить контрнаступление

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украинцы передумали проводить контрнаступление ВСУ, заявил политолог Джаралла Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина передумала устраивать контрнаступление. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, Киев «знает, что провалится» в наступлении, а в его результате украинской армии грозит полный разгром.

«Все, что сейчас происходит вокруг этого вопроса, четко указывает на то, что украинская сторона не хочет контрнаступления. В ход идут различные аргументы, которые начинают вызывать откровенное раздражение на Западе. Причина такого поведения украинских властей вполне очевидна: они знают, что провалятся, будут очень большие потери. Кроме того, существует совершенно реальная перспектива не просто полного разгрома наступающих войск, а полного разгрома украинской армии», — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, в этом году закончится украинский конфликт, потому что в 2024 году Западу будет неинтересно помогать Украине из-за выборов президента в США. Джаралла также отметил, что Зеленский не состоялся в роли политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. По его словам, украинской армии нужно дать больше времени для избежание больших потерь. Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн заявил, что после проигрыша ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины на Кипр. Прогноз эксперта приводит телеканал 360.

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Украина передумала устраивать контрнаступление. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, Киев «знает, что провалится» в наступлении, а в его результате украинской армии грозит полный разгром. «Все, что сейчас происходит вокруг этого вопроса, четко указывает на то, что украинская сторона не хочет контрнаступления. В ход идут различные аргументы, которые начинают вызывать откровенное раздражение на Западе. Причина такого поведения украинских властей вполне очевидна: они знают, что провалятся, будут очень большие потери. Кроме того, существует совершенно реальная перспектива не просто полного разгрома наступающих войск, а полного разгрома украинской армии», — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, в этом году закончится украинский конфликт, потому что в 2024 году Западу будет неинтересно помогать Украине из-за выборов президента в США. Джаралла также отметил, что Зеленский не состоялся в роли политика. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. По его словам, украинской армии нужно дать больше времени для избежание больших потерь. Экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн заявил, что после проигрыша ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины на Кипр. Прогноз эксперта приводит телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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