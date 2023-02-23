Как пройдут военные сборы в России в 2023 году. Инфографика

23 февраля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Продолжительность военных сборов составляет не более двух месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для участия в военных сборах могут призывать граждан из запаса и резервистов, некоторые категории освобождены. Дата проведения в 2023 году пока не определена, но это мероприятие проводится ежегодно. URA.RU приводит основную информацию о проведении военных сборов. Сборы проводятся для проверки боевой подготовки и обучения работе с новой боевой техникой. Они могут быть учебными и проверочными, сообщают в Минобороны РФ . В последнем случае проводится проверка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и комиссариатов. Продолжительность военных сборов составляет не более двух месяцев. Общая продолжительность сборов за период пребывания в запасе, к которым привлекают гражданина, не может быть дольше года. Призыв на проверочные проходит независимо от учебных сборов. На учебные привлекают не чаще одного раза в три года. Будут ли военные сборы в 2023 году: В этом году дата военных сборов пока не оглашалась. Это мероприятие проводится ежегодно, обычно в конце зимы или начале весны. Для объявления сборов издается указ. В 2022 году указ о сборах подписали в конце февраля, а в 2021 году — в конце апреля. Повестка на сборы приходит минимум за 10 дней до начала, ее вручают лично в руки и под подпись. Кого призовут на военные сборы: В сборах участвуют запасники и резервисты. Согласно закону, привлекают проходивших службу в армии по призыву. Запасников призывают на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы госохраны и ФСБ, согласно указу президента. Они могут участвовать в проверочных и учебных сборах. Вторая и третья категория воинского запаса почти не призывается на сборы. К категории резервистов относятся гражданские, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Кто освобожден от сборов: Имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

Уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения;

Члены Совфеда и высшие должностные лица в регионах;

Студенты очной и очно-заочной форм обучения. Заочников не могут привлекать в период сессии и написания диплома;

Занятые на посевных и уборочных работах в период проведения этих работ;

Педагоги в образовательных учреждениях;

Плавающий состав морфлота, речфлота и флота рыбной промышленности в период навигации;

Имеющие бронь от организации на период мобилизации;

Сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и таможенных органов;

Гражданский персонал ВС РФ;

Летно-технический состав, работники авиационного и железнодорожного транспорта. Военные сборы для неслуживших в армии: Минобороны РФ поручило повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года, из-за чего предельный возраст будет 30 лет. Эту систему могут ввести уже в 2023 году. После принятия закона об изменении возраста призыва в армию неслуживших россиян старше 30 лет привлекут к военным сборам, если они находятся в запасе, рассказал URA.RU член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, на обучение их военно-учетной специальности уйдет полгода. Другие члены комитета Госдумы по обороне отметили, что это личное мнение Соболева, информация об изменениях в подходе к призыву пока не подтверждалась. Неслужившим придется изучать военную технику, научиться стрелять и метать гранаты, сообщал URA.RU экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. URA.RU URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для участия в военных сборах могут призывать граждан из запаса и резервистов, некоторые категории освобождены. Дата проведения в 2023 году пока не определена, но это мероприятие проводится ежегодно. URA.RU приводит основную информацию о проведении военных сборов. Сборы проводятся для проверки боевой подготовки и обучения работе с новой боевой техникой. Они могут быть учебными и проверочными, сообщают в Минобороны РФ. В последнем случае проводится проверка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и комиссариатов. Продолжительность военных сборов составляет не более двух месяцев. Общая продолжительность сборов за период пребывания в запасе, к которым привлекают гражданина, не может быть дольше года. Призыв на проверочные проходит независимо от учебных сборов. На учебные привлекают не чаще одного раза в три года. В этом году дата военных сборов пока не оглашалась. Это мероприятие проводится ежегодно, обычно в конце зимы или начале весны. Для объявления сборов издается указ. В 2022 году указ о сборах подписали в конце февраля, а в 2021 году — в конце апреля. Повестка на сборы приходит минимум за 10 дней до начала, ее вручают лично в руки и под подпись. В сборах участвуют запасники и резервисты. Согласно закону, привлекают проходивших службу в армии по призыву. Запасников призывают на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы госохраны и ФСБ, согласно указу президента. Они могут участвовать в проверочных и учебных сборах. Вторая и третья категория воинского запаса почти не призывается на сборы. К категории резервистов относятся гражданские, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Минобороны РФ поручило повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года, из-за чего предельный возраст будет 30 лет. Эту систему могут ввести уже в 2023 году. После принятия закона об изменении возраста призыва в армию неслуживших россиян старше 30 лет привлекут к военным сборам, если они находятся в запасе, рассказал URA.RU член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, на обучение их военно-учетной специальности уйдет полгода. Другие члены комитета Госдумы по обороне отметили, что это личное мнение Соболева, информация об изменениях в подходе к призыву пока не подтверждалась. Неслужившим придется изучать военную технику, научиться стрелять и метать гранаты, сообщал URA.RU экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.