Для участия в военных сборах могут призывать граждан из запаса и резервистов, некоторые категории освобождены. Дата проведения в 2023 году пока не определена, но это мероприятие проводится ежегодно. URA.RU приводит основную информацию о проведении военных сборов.
Сборы проводятся для проверки боевой подготовки и обучения работе с новой боевой техникой. Они могут быть учебными и проверочными, сообщают в
Будут ли военные сборы в 2023 году:
В этом году дата военных сборов пока не оглашалась. Это мероприятие проводится ежегодно, обычно в конце зимы или начале весны. Для объявления сборов издается указ. В 2022 году указ о сборах подписали в конце февраля, а в 2021 году — в конце апреля. Повестка на сборы приходит минимум за 10 дней до начала, ее вручают лично в руки и под подпись.
Кого призовут на военные сборы:
В сборах участвуют запасники и резервисты. Согласно закону, привлекают проходивших службу в армии по призыву. Запасников призывают на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы госохраны и ФСБ, согласно указу президента. Они могут участвовать в проверочных и учебных сборах. Вторая и третья категория воинского запаса почти не призывается на сборы. К категории резервистов относятся гражданские, подписавшие контракт с Минобороны РФ.
Кто освобожден от сборов:
- Имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- Уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения;
- Члены Совфеда и высшие должностные лица в регионах;
- Студенты очной и очно-заочной форм обучения. Заочников не могут привлекать в период сессии и написания диплома;
- Занятые на посевных и уборочных работах в период проведения этих работ;
- Педагоги в образовательных учреждениях;
- Плавающий состав морфлота, речфлота и флота рыбной промышленности в период навигации;
- Имеющие бронь от организации на период мобилизации;
- Сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и таможенных органов;
- Гражданский персонал ВС РФ;
- Летно-технический состав, работники авиационного и железнодорожного транспорта.
Военные сборы для неслуживших в армии:
Минобороны РФ поручило повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года, из-за чего предельный возраст будет 30 лет. Эту систему могут ввести уже в 2023 году. После принятия закона об изменении возраста призыва в армию неслуживших россиян старше 30 лет привлекут к военным сборам, если они находятся в запасе, рассказал URA.RU член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, на обучение их военно-учетной специальности уйдет полгода. Другие члены комитета Госдумы по обороне отметили, что это личное мнение Соболева, информация об изменениях в подходе к призыву пока не подтверждалась. Неслужившим придется изучать военную технику, научиться стрелять и метать гранаты, сообщал URA.RU экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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