Пермяк вместе с товарищами почти две недели непрерывно вел бой против нацбатов в зоне СВО

11 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Пермяк отбивал держал оборону первой линии в Херсонской области вместе с сослуживцами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Перми Виталий Али-оглы Мамедов вместе с товарищами непрерывно вел бой против ВСУ и нацбатов в течение 12 дней. О подвиге земляка рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края. На сайте ведомства уточняется, что Виталий Али-оглы является добровольцем отряда «Барс». «Вместе с товарищами в составе добровольческого отряда „Барс-20“ Виталий Али-оглы держал оборону первой линии в Херсонской области. Важно было дать без потерь провести эвакуацию населения. Ребята выстояли в 12-дневном непрерывном контактном бою, когда против них воевали „нацбатовцы“, наемники и бойцы ВСУ», — рассказали в минтербезопасности. Виталий Али-оглы является старшиной запаса. Сейчас пермяк вернулся в родной город и работает таксистом. За мужество и самоотверженность он награжден Цареградским крестом 4-й степени «За боевую доблесть» и медалью «За отвагу». Государственные награды герою лично вручил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказывало об участнике спецоперации пермском штурмовике Александре Григоренко. Военнослужащий рассказывал, что после взятия вражеского окопа ему пришлось вести восьмичасовой бой с противником. Спецоперация началась на Украине в конце февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главная цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник спецоперации из Перми Виталий Али-оглы Мамедов вместе с товарищами непрерывно вел бой против ВСУ и нацбатов в течение 12 дней. О подвиге земляка рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края. На сайте ведомства уточняется, что Виталий Али-оглы является добровольцем отряда «Барс». «Вместе с товарищами в составе добровольческого отряда „Барс-20“ Виталий Али-оглы держал оборону первой линии в Херсонской области. Важно было дать без потерь провести эвакуацию населения. Ребята выстояли в 12-дневном непрерывном контактном бою, когда против них воевали „нацбатовцы“, наемники и бойцы ВСУ», — рассказали в минтербезопасности. Виталий Али-оглы является старшиной запаса. Сейчас пермяк вернулся в родной город и работает таксистом. За мужество и самоотверженность он награжден Цареградским крестом 4-й степени «За боевую доблесть» и медалью «За отвагу». Государственные награды герою лично вручил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказывало об участнике спецоперации пермском штурмовике Александре Григоренко. Военнослужащий рассказывал, что после взятия вражеского окопа ему пришлось вести восьмичасовой бой с противником. Спецоперация началась на Украине в конце февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главная цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.