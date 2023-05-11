Силовики начали проверки в мэрии курганского округа после масштабных пожаров

Следственный комитет начал проверки по пожарам в Шадринском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Силовики начали проверки в мэрии Шадринского округа Курганской области после масштабных пожаров. В селе Юлдус 7 мая сгорела большая часть деревни, около 10 человек погибли. Информацию о проверке URA.RU сообщил источник из администрации округа.

«Силовые структуры разбираются в произошедшем, проверки уже проводятся. Выясняют готовность округа к пожарам и меры реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. Проверят работу управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Но пока к управлению вопросов не было», — рассказал URA.RU источник.

Он также отметил, что сейчас оказывается помощь погорельцам в селе Юлдус. Некоторые пострадавшие проживают в пункте временного размещения в школе. Точной информации по количеству пострадавших нет. В СУ СК России по Курганской области комментировать ситуацию с проверками не стали.

Дозвониться до мэра Шадринского округа Сергея Копылова по поводу проверок URA.RU не удалось. Ранее он рассказал агентству о том, какая работа ведется с пострадавшими. Люди относятся с пониманием и большого наплыва обращений нет. Глава отметил, что большинство жителей планирует остаться в селе и отстраивать дома заново. Погорельцам окажут в этом всю необходимую помощь.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане и Шадринске после пожаров принимают помощь для погорельцев. В селе Юлдус сгорели десятки жилых домов. Заместитель губернатора Владимир Архипов пообещал заново отстроить в Юлдусе новые дома.