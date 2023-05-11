Пермская актриса Шпица продаст личные вещи ради неизлечимо больных людей

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Екатерина Шпица (справа) решила помочь хоспису Фото:

Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Шпица рассказала, что выставит личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису.

«Представьте, что вы сняли с себя какую-то вещь, повесили в шкаф, и годами о ней не вспоминаете. Или нужно что-то новое, но хочется приобрести это по приемлемой для себя цене. А можно с пользой для других освободить место в гардеробе и себя чем-то порадовать. Этим фото хочу привлечь внимание к 12-й благотворительной барахолке, которая пройдет 14 мая в отеле „Балчуг“. Традиционно отправлю туда несколько своих вещей. Все вырученные средства будут направлены в хоспис», — написала Шпица.

Актриса не в первый раз принимает участие в подобной акции. Ранее она отдала барахолке свое платье от дизайнера Светланы Тегин. Шпица прославилась благодаря ролям в сериале «Реальные пацаны», а также фильмах «Метро», «Экипаж», «Поддубный», «Елки». Ранее она пригласила зрителей на премьеру военной мелодрамы «Расправляя крылья», вышедшей в прокат накануне Дня Победы. Актриса сыграла в картине летчицу, которая испытывает самолет.

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Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Шпица рассказала, что выставит личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису. «Представьте, что вы сняли с себя какую-то вещь, повесили в шкаф, и годами о ней не вспоминаете. Или нужно что-то новое, но хочется приобрести это по приемлемой для себя цене. А можно с пользой для других освободить место в гардеробе и себя чем-то порадовать. Этим фото хочу привлечь внимание к 12-й благотворительной барахолке, которая пройдет 14 мая в отеле „Балчуг“. Традиционно отправлю туда несколько своих вещей. Все вырученные средства будут направлены в хоспис», — написала Шпица. Актриса не в первый раз принимает участие в подобной акции. Ранее она отдала барахолке свое платье от дизайнера Светланы Тегин. Шпица прославилась благодаря ролям в сериале «Реальные пацаны», а также фильмах «Метро», «Экипаж», «Поддубный», «Елки». Ранее она пригласила зрителей на премьеру военной мелодрамы «Расправляя крылья», вышедшей в прокат накануне Дня Победы. Актриса сыграла в картине летчицу, которая испытывает самолет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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