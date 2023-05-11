Пермская актриса Шпица продаст личные вещи ради неизлечимо больных людей

11 мая 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Екатерина Шпица (справа) решила помочь хоспису Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Шпица рассказала, что выставит личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису. «Представьте, что вы сняли с себя какую-то вещь, повесили в шкаф, и годами о ней не вспоминаете. Или нужно что-то новое, но хочется приобрести это по приемлемой для себя цене. А можно с пользой для других освободить место в гардеробе и себя чем-то порадовать. Этим фото хочу привлечь внимание к 12-й благотворительной барахолке, которая пройдет 14 мая в отеле „Балчуг“. Традиционно отправлю туда несколько своих вещей. Все вырученные средства будут направлены в хоспис», — написала Шпица. Актриса не в первый раз принимает участие в подобной акции. Ранее она отдала барахолке свое платье от дизайнера Светланы Тегин. Шпица прославилась благодаря ролям в сериале «Реальные пацаны», а также фильмах «Метро», «Экипаж», «Поддубный», «Елки». Ранее она пригласила зрителей на премьеру военной мелодрамы «Расправляя крылья», вышедшей в прокат накануне Дня Победы. Актриса сыграла в картине летчицу, которая испытывает самолет.

Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Шпица рассказала, что выставит личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису. «Представьте, что вы сняли с себя какую-то вещь, повесили в шкаф, и годами о ней не вспоминаете. Или нужно что-то новое, но хочется приобрести это по приемлемой для себя цене. А можно с пользой для других освободить место в гардеробе и себя чем-то порадовать. Этим фото хочу привлечь внимание к 12-й благотворительной барахолке, которая пройдет 14 мая в отеле „Балчуг“. Традиционно отправлю туда несколько своих вещей. Все вырученные средства будут направлены в хоспис», — написала Шпица. Актриса не в первый раз принимает участие в подобной акции. Ранее она отдала барахолке свое платье от дизайнера Светланы Тегин. Шпица прославилась благодаря ролям в сериале «Реальные пацаны», а также фильмах «Метро», «Экипаж», «Поддубный», «Елки». Ранее она пригласила зрителей на премьеру военной мелодрамы «Расправляя крылья», вышедшей в прокат накануне Дня Победы. Актриса сыграла в картине летчицу, которая испытывает самолет.