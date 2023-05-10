Глава Курганской области Вадим Шумков навестил пострадавших от пожаров жителей региона в областной больнице. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В областной клинической больнице с земляками, пострадавшими в ходе ЧС», — сообщил Шумков. Губернатор вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым прошел по палатам, где лечат пострадавших от огня курганцев.
Шумков пообщался с детьми, а также бывшим пожарным, который попросил оказать помощь его жене. Также глава региона навестил супругов, которым понадобится помощь в оформлении документов и выплате пособий.
Глава Курганской области Вадим Шумков навестил пострадавших от пожаров жителей региона в областной больнице. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В областной клинической больнице с земляками, пострадавшими в ходе ЧС», — сообщил Шумков. Губернатор вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым прошел по палатам, где лечат пострадавших от огня курганцев. Шумков пообщался с детьми, а также бывшим пожарным, который попросил оказать помощь его жене. Также глава региона навестил супругов, которым понадобится помощь в оформлении документов и выплате пособий. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от курганских пожаров выдадут жилищные сертификаты. Начать их выдачу губернатор Шумков пообещал на следующей неделе.