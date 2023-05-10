10 мая 2023

Курганский губернатор пришел в больницу к пострадавшим от пожаров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Губернатор Шумков пришел к пострадавшим в больницу Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков навестил пострадавших от пожаров жителей региона в областной больнице. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В областной клинической больнице с земляками, пострадавшими в ходе ЧС», — сообщил Шумков. Губернатор вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым прошел по палатам, где лечат пострадавших от огня курганцев.

Шумков пообщался с детьми, а также бывшим пожарным, который попросил оказать помощь его жене. Также глава региона навестил супругов, которым понадобится помощь в оформлении документов и выплате пособий.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от курганских пожаров выдадут жилищные сертификаты. Начать их выдачу губернатор Шумков пообещал на следующей неделе.

Курганский губернатор Вадим Шумков пришел к пострадавшим в больницу
Курганский губернатор Вадим Шумков пришел к пострадавшим в больницу
Шумков пообщался с пострадавшими детьми и пенсионерами
Шумков пообщался с пострадавшими детьми и пенсионерами

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Глава Курганской области Вадим Шумков навестил пострадавших от пожаров жителей региона в областной больнице. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В областной клинической больнице с земляками, пострадавшими в ходе ЧС», — сообщил Шумков. Губернатор вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым прошел по палатам, где лечат пострадавших от огня курганцев. Шумков пообщался с детьми, а также бывшим пожарным, который попросил оказать помощь его жене. Также глава региона навестил супругов, которым понадобится помощь в оформлении документов и выплате пособий. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от курганских пожаров выдадут жилищные сертификаты. Начать их выдачу губернатор Шумков пообещал на следующей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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