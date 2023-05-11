В Минздраве запросили 20 млрд рублей на лечение ВИЧ

Минздраве: для обеспечения пациентов лечением от ВИЧ нужно дополнительно 20 млрд рублей

12 мая 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Практически весь годовой бюджет уже потрачен, а объем лекарств рассчитан всего на 36% от общего числа нуждающихся в АРВ-терапии пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минздраве заявили, что для обеспечения пациентов лечением от болезни вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) нужно дополнительно выделить 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила в отчете директор центра лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина. «На централизованную закупку лекарств для лечения ВИЧ, в том числе в сочетании с гепатитами B и С, на 2023 год предусмотрено 31,7 миллиардов рублей. При этом 8,6 миллиардов рублей уже потрачены в прошлом году, еще порядка 13 миллиардов рублей уйдет на оплату ранее заключенных трехлетних контрактов с производителями лекарств. Для обеспечения пациентов лечением нужно дополнительно выделить как минимум 20 миллиардов рублей», — передают отчет «Ведомости». Ране информация о том, что Россия входит в пятерку стран по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не соответствовала действительности. За три года с 2018 по 2021 год произошло снижение заболевших на 31,4% — с 58,6 тысяч до 40,2 тысячи на 100 тысяч населения. По итогам 2021 года, в стране проживают 851754 граждан с ВИЧ, это составляет 0,58%. Об этом заявили в Минздраве РФ. Однако сообщали, что существующие лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) могут быть абсолютно неэффективны против новых штаммов. Появление нового рекомбинантного штамма может иметь далеко идущие неприятные последствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минздраве заявили, что для обеспечения пациентов лечением от болезни вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) нужно дополнительно выделить 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила в отчете директор центра лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина. «На централизованную закупку лекарств для лечения ВИЧ, в том числе в сочетании с гепатитами B и С, на 2023 год предусмотрено 31,7 миллиардов рублей. При этом 8,6 миллиардов рублей уже потрачены в прошлом году, еще порядка 13 миллиардов рублей уйдет на оплату ранее заключенных трехлетних контрактов с производителями лекарств. Для обеспечения пациентов лечением нужно дополнительно выделить как минимум 20 миллиардов рублей», — передают отчет «Ведомости». Ране информация о том, что Россия входит в пятерку стран по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не соответствовала действительности. За три года с 2018 по 2021 год произошло снижение заболевших на 31,4% — с 58,6 тысяч до 40,2 тысячи на 100 тысяч населения. По итогам 2021 года, в стране проживают 851754 граждан с ВИЧ, это составляет 0,58%. Об этом заявили в Минздраве РФ. Однако сообщали, что существующие лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) могут быть абсолютно неэффективны против новых штаммов. Появление нового рекомбинантного штамма может иметь далеко идущие неприятные последствия.