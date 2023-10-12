Курганская ЛДПР пытается избавиться от главы отделения Ярушина

13 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Главой регионального отделения ЛДПР Ярушин стал в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Члены курганского отделения ЛДПР выразили недоверие своему лидеру, депутату Курганской областной думы Юрию Ярушину. Об этом URA.RU сообщили источники из регионального отделения партии. При этом сам Ярушин заявил, что ему неизвестно о претензиях. «Члены регионального Координационного совета ЛДПР выразили недоверие координатору реготделения Ярушину по распределению денежных средств, поступавших из Центрального аппарата во время предвыборных кампаний — выборов депутатов в курганскую гордуму VII созыва и курганскую облдуму VII созыва», — говорится в документе, который приняли члены партии. По их мнению, нестыковки были при печати агитационных материалов. Однопартийцы заявляют, что претензии к работе Ярушина имеют члены контроль-ревизионной комиссии. Кроме того, финансовый отчет о расходовании денег на избирательную кампанию с ними не согласовывался. ЛДПРовцы дали Ярушину месяц на исправление. «После чего будет собран Координационный совет и будет приниматься решение о продолжении работы в прежнем составе или о снятии его с должности координатора», — решили в реготделении ЛДПР. В разговоре с URA.RU Ярушин пояснил, что не в курсе претензий и впервые о них слышит. «Это похоже на провокацию», — пояснил политик. При этом, от кого идет провокация Ярушин не стал пояснять. URA.RU писало, что Ярушина выбрали на третий срок подряд в ноябре 2020 года. Ярушин возглавляет региональное отделение ЛДПР с 2016 года. В конце 2019 года появились слухи о предстоящей смене власти в региональном отделении партии. Однако весной 2020 года, когда у Ярушина закончился срок полномочий, его оставляли руководить отделением в статусе временно исполняющего обязанности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены курганского отделения ЛДПР выразили недоверие своему лидеру, депутату Курганской областной думы Юрию Ярушину. Об этом URA.RU сообщили источники из регионального отделения партии. При этом сам Ярушин заявил, что ему неизвестно о претензиях. «Члены регионального Координационного совета ЛДПР выразили недоверие координатору реготделения Ярушину по распределению денежных средств, поступавших из Центрального аппарата во время предвыборных кампаний — выборов депутатов в курганскую гордуму VII созыва и курганскую облдуму VII созыва», — говорится в документе, который приняли члены партии. По их мнению, нестыковки были при печати агитационных материалов. Однопартийцы заявляют, что претензии к работе Ярушина имеют члены контроль-ревизионной комиссии. Кроме того, финансовый отчет о расходовании денег на избирательную кампанию с ними не согласовывался. ЛДПРовцы дали Ярушину месяц на исправление. «После чего будет собран Координационный совет и будет приниматься решение о продолжении работы в прежнем составе или о снятии его с должности координатора», — решили в реготделении ЛДПР. В разговоре с URA.RU Ярушин пояснил, что не в курсе претензий и впервые о них слышит. «Это похоже на провокацию», — пояснил политик. При этом, от кого идет провокация Ярушин не стал пояснять. URA.RU писало, что Ярушина выбрали на третий срок подряд в ноябре 2020 года. Ярушин возглавляет региональное отделение ЛДПР с 2016 года. В конце 2019 года появились слухи о предстоящей смене власти в региональном отделении партии. Однако весной 2020 года, когда у Ярушина закончился срок полномочий, его оставляли руководить отделением в статусе временно исполняющего обязанности.