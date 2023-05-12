Товарищи рассказали, как погибший тренер «Уралочки» спас разведчиков

Тренер «Уралочки» Ефанов принял на себя огонь миномета, прикрыв двух разведчиков

12 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Капитана Ефанова похоронили с воинскими почестями Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб на СВО, приняв на себя минометный огонь и защитив от осколков разведчиков. Подробности о гибели героя рассказал его друг, Дмитрий Бовсуновский. «У роты Дениса пропала связь с основной группой. Он с двумя разведчиками пошел ее налаживать, хотя как командир мог отправить вместо себя другого, но он всегда все делал сам. Когда они шли, взорвался минометный снаряд, все осколки Денис принял на себя. Парни-разведчики остались живы», — рассказал Бовсуновский. По его словам, на операцию по эвакуации тела Ефанова ушло три дня: украинские снайперы не подпускали российских бойцов вынести погибшего командира с поля боя. «Помог ливень, который встал стеной», — объяснил Дмитрий. Капитан Дмитрий Ефанов был командиром мотострелковой роты. Он погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. До отъезда на фронт мужчина был тренером спортивной школы «Уралочка». На прощание с героем, которое состоялось 12 мая в окружном Доме офицеров, пришли сотни людей: его друзья, близкие, сослуживцы, воспитанницы с родителями. Похоронили спортсмена в родном селе Сарана в Красноуфимском районе.

Екатеринбургский тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб на СВО, приняв на себя минометный огонь и защитив от осколков разведчиков. Подробности о гибели героя рассказал его друг, Дмитрий Бовсуновский. «У роты Дениса пропала связь с основной группой. Он с двумя разведчиками пошел ее налаживать, хотя как командир мог отправить вместо себя другого, но он всегда все делал сам. Когда они шли, взорвался минометный снаряд, все осколки Денис принял на себя. Парни-разведчики остались живы», — рассказал Бовсуновский. По его словам, на операцию по эвакуации тела Ефанова ушло три дня: украинские снайперы не подпускали российских бойцов вынести погибшего командира с поля боя. «Помог ливень, который встал стеной», — объяснил Дмитрий. Капитан Дмитрий Ефанов был командиром мотострелковой роты. Он погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. До отъезда на фронт мужчина был тренером спортивной школы «Уралочка». На прощание с героем, которое состоялось 12 мая в окружном Доме офицеров, пришли сотни людей: его друзья, близкие, сослуживцы, воспитанницы с родителями. Похоронили спортсмена в родном селе Сарана в Красноуфимском районе.