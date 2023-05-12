Друзья выполнили последнюю волю погибшего на СВО тренера «Уралочки». Видео

12 мая 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

На прощании Дениса Ефанова назвали патриотом спорта и Родины Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургские друзья тренера спортивной школы «Уралочка» Дениса Ефанова передали юным спортсменам Донбасса волейбольные мячи. Таким образом они выполнили последнюю волю свердловчанина, который геройски погиб на СВО, объяснил URA.RU товарищ бойца Дмитрий Бовсуновский. «Денис даже на спецоперации нашел время для своего любимого занятия — волейбола. Выискал на месте базирования спортивную школу, приходил туда на тренировки, познакомился с девчонками и тренером. Он хотел передать им мячи, но не успел — погиб», — рассказал Бовсуновский. Выполняя волю погибшего товарища, друзья привезли в ДНР мячи. Также свердловчане передали девочкам-спортсменкам сладости — конфеты. «Он был больной волейболом, родная душа. Увидел, в каких условиях мы занимаемся и сказал — «мы поможем». Я еще подумала — «ну да, до этого ли сейчас», — вспоминала последнюю встречу с Ефановым тренер донбасской спортивной школы, принимая мячи. В память о погибшем капитане юные волейболистки провели в ДНР турнир. Денис Ефанов погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. Он был командиром роты и отправился с двумя разведчиками налаживать связь. Когда раздался взрыв минометного снаряда, спортсмен прикрыл товарищей, приняв осколки на себя. Проститься с героем в Доме офицеров собрались сотни людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские друзья тренера спортивной школы «Уралочка» Дениса Ефанова передали юным спортсменам Донбасса волейбольные мячи. Таким образом они выполнили последнюю волю свердловчанина, который геройски погиб на СВО, объяснил URA.RU товарищ бойца Дмитрий Бовсуновский. «Денис даже на спецоперации нашел время для своего любимого занятия — волейбола. Выискал на месте базирования спортивную школу, приходил туда на тренировки, познакомился с девчонками и тренером. Он хотел передать им мячи, но не успел — погиб», — рассказал Бовсуновский. Выполняя волю погибшего товарища, друзья привезли в ДНР мячи. Также свердловчане передали девочкам-спортсменкам сладости — конфеты. «Он был больной волейболом, родная душа. Увидел, в каких условиях мы занимаемся и сказал — «мы поможем». Я еще подумала — «ну да, до этого ли сейчас», — вспоминала последнюю встречу с Ефановым тренер донбасской спортивной школы, принимая мячи. В память о погибшем капитане юные волейболистки провели в ДНР турнир. Денис Ефанов погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. Он был командиром роты и отправился с двумя разведчиками налаживать связь. Когда раздался взрыв минометного снаряда, спортсмен прикрыл товарищей, приняв осколки на себя. Проститься с героем в Доме офицеров собрались сотни людей.