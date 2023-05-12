Политолог Брутер назвал условия для продления зерновой сделки

Политолог Брутер допустил продление зерновой сделки ради Эрдогана

13 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка может помочь Эрдогану в выборах президента Турции, считает Владимир Брутер Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существование зерновой сделки (соглашение между РФ, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины) зависит от выборов президента Турции (пройдут 14 мая). Россия может продлить договор еще на месяц в ожидании победы ныне действующего главы республики Реджепа Эрдогана, рассказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Мы должны принять решение, исходя из тех плюсов и минусов, которые нам зерновая сделка давала. Плюс здесь один — мы позволили Эрдогану заработать денег. Он был единственным бенефициаром, он устроил у себя хаб и что-то с этого поимел. Мы ему помогли, считай, выиграть президентские выборы. Если ему это, конечно, поможет. 18 мая мы можем продлить сделку еще на месяц. Не на два, а на месяц, и подождать, когда закончатся выборы. То есть сначала посмотрим на 14 мая, а потом на 18 мая. Думаю, да [в случае проигрыша Эрдогана, продляем сделку на месяц, а потом останавливаем], но я не думаю, что он проиграет в первом туре», — объяснил Владимир Брутер. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Политолог напомнил, что странам Запада не нужна зерновая сделка. «У этой сделки один бенефициар — это Эрдоган. Западу это безразлично. Мы видим это на примере Восточной Европы, где они сами не знают, куда девать всю их продукцию. Единственное, морской вывоз от железнодорожного отличается тем, что у него легче логистика. Если ты вывез пшеницу в Румынию, ты должен ее выгрузить, потому что у нее нет очевидного дальнейшего направления. Если и есть, то оно далеко. А если ты направил [пшеницу] морем, то ты можешь везти ее, куда хочешь, и это выгоднее», — подчеркнул Брутер. По данным Минобороны РФ, 23 марта и 24 апреля ВСУ пытались атаковать базы Черноморского флота в районе гуманитарного коридора, который используется для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Это поставило под угрозу вопрос продления зерновой сделки. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников отметил URA.RU, что при сохранении договора создастся опасность для военно-морского флота России, так как ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор для атак британскими дронами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существование зерновой сделки (соглашение между РФ, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины) зависит от выборов президента Турции (пройдут 14 мая). Россия может продлить договор еще на месяц в ожидании победы ныне действующего главы республики Реджепа Эрдогана, рассказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Мы должны принять решение, исходя из тех плюсов и минусов, которые нам зерновая сделка давала. Плюс здесь один — мы позволили Эрдогану заработать денег. Он был единственным бенефициаром, он устроил у себя хаб и что-то с этого поимел. Мы ему помогли, считай, выиграть президентские выборы. Если ему это, конечно, поможет. 18 мая мы можем продлить сделку еще на месяц. Не на два, а на месяц, и подождать, когда закончатся выборы. То есть сначала посмотрим на 14 мая, а потом на 18 мая. Думаю, да [в случае проигрыша Эрдогана, продляем сделку на месяц, а потом останавливаем], но я не думаю, что он проиграет в первом туре», — объяснил Владимир Брутер. Политолог напомнил, что странам Запада не нужна зерновая сделка. «У этой сделки один бенефициар — это Эрдоган. Западу это безразлично. Мы видим это на примере Восточной Европы, где они сами не знают, куда девать всю их продукцию. Единственное, морской вывоз от железнодорожного отличается тем, что у него легче логистика. Если ты вывез пшеницу в Румынию, ты должен ее выгрузить, потому что у нее нет очевидного дальнейшего направления. Если и есть, то оно далеко. А если ты направил [пшеницу] морем, то ты можешь везти ее, куда хочешь, и это выгоднее», — подчеркнул Брутер. По данным Минобороны РФ, 23 марта и 24 апреля ВСУ пытались атаковать базы Черноморского флота в районе гуманитарного коридора, который используется для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Это поставило под угрозу вопрос продления зерновой сделки. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников отметил URA.RU, что при сохранении договора создастся опасность для военно-морского флота России, так как ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор для атак британскими дронами.