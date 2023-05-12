Российская ПВО под Бахмутом сбила украинский истребитель

12 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Под Бахмутом сбит украинский истребитель, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силами российской ПВО в районе Часова Яра под Бахмутом (Артемовском) был сбит украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сбит истребитель украинской армии Су-27», — рассказали в Минобороны . Там добавили, что истребитель был сбит силами российской ПВО. Самолет противника был поражен в районе Часова Яра под Бахмутом, заключили в Минобороны. Ранее российские военкоры сообщали о начале контрнаступления ВСУ на бахмутском направлении. Позже Минобороны РФ опровергло сообщения об успешном результате наступательных операций со стороны украинской армии. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков выразил мнение, что уже сейчас можно сказать, что контрнаступление ВСУ потерпело крах, передает «Федеральное агентство новостей».

Силами российской ПВО в районе Часова Яра под Бахмутом (Артемовском) был сбит украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сбит истребитель украинской армии Су-27», — рассказали в Минобороны. Там добавили, что истребитель был сбит силами российской ПВО. Самолет противника был поражен в районе Часова Яра под Бахмутом, заключили в Минобороны. Ранее российские военкоры сообщали о начале контрнаступления ВСУ на бахмутском направлении. Позже Минобороны РФ опровергло сообщения об успешном результате наступательных операций со стороны украинской армии. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков выразил мнение, что уже сейчас можно сказать, что контрнаступление ВСУ потерпело крах, передает «Федеральное агентство новостей».