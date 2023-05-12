Офицер НМ ДНР «Ситх» объяснил, чем полезно наступление ВСУ для России

Офицер НМ ДНР «Ситх»: большие потери ВСУ в ходе контрнаступления будут полезны для России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бмп, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ столкнутся с большими потерями в ходе своего контрнаступления, заявил офицер с позывным «Ситх» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ окажется полезным для ВС РФ, так как украинские солдаты будут нести большие потери при столкновении с оборонительными линиями российских войск. В результате сложится идеальная ситуация для контратаки ВС РФ, рассказал корреспонденту URA.RU офицер НМ ДНР с позывным «Ситх».

«Враг в ходе своего контрнаступления будет уставать, нести потери и испытывать проблемы со снабжением. Грамотно подготовленная контратака и мы на плечах вражеских солдат вклиниваемся в оборону ВСУ и начинаем уже свое наступление», — заявил офицер. Он добавил, что среди украинских официальных лиц нет представителей, которые бы верили в успех будущей наступательной операции.

Надежно построенная линия обороны ВС РФ, которая оборудована противотанковыми рвами, «зубами дракона» и сетью траншей, а также отсутствие инициативы в воздухе не дает оптимизма на успешное наступление украинским солдатам. Совокупность факторов негативно скажется на ВСУ и выльется в большие потери в рядах войск, заключил офицер.

Ранее URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о начавшемся контрнаступлении ВСУ. В свою очередь, высокопоставленные официальные лица США заявляют, что о наступлении Украины говорить рано, так как в данный момент украинская армия лишь формирует необходимый плацдарм перед решительными действиями, передает «Утро.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрнаступление ВСУ окажется полезным для ВС РФ, так как украинские солдаты будут нести большие потери при столкновении с оборонительными линиями российских войск. В результате сложится идеальная ситуация для контратаки ВС РФ, рассказал корреспонденту URA.RU офицер НМ ДНР с позывным «Ситх». «Враг в ходе своего контрнаступления будет уставать, нести потери и испытывать проблемы со снабжением. Грамотно подготовленная контратака и мы на плечах вражеских солдат вклиниваемся в оборону ВСУ и начинаем уже свое наступление», — заявил офицер. Он добавил, что среди украинских официальных лиц нет представителей, которые бы верили в успех будущей наступательной операции. Надежно построенная линия обороны ВС РФ, которая оборудована противотанковыми рвами, «зубами дракона» и сетью траншей, а также отсутствие инициативы в воздухе не дает оптимизма на успешное наступление украинским солдатам. Совокупность факторов негативно скажется на ВСУ и выльется в большие потери в рядах войск, заключил офицер. Ранее URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о начавшемся контрнаступлении ВСУ. В свою очередь, высокопоставленные официальные лица США заявляют, что о наступлении Украины говорить рано, так как в данный момент украинская армия лишь формирует необходимый плацдарм перед решительными действиями, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...