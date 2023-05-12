Офицер НМ ДНР «Ситх» объяснил, чем полезно наступление ВСУ для России

Контрнаступление ВСУ окажется полезным для ВС РФ, так как украинские солдаты будут нести большие потери при столкновении с оборонительными линиями российских войск. В результате сложится идеальная ситуация для контратаки ВС РФ, рассказал корреспонденту URA.RU офицер НМ ДНР с позывным «Ситх».
«Враг в ходе своего контрнаступления будет уставать, нести потери и испытывать проблемы со снабжением. Грамотно подготовленная контратака и мы на плечах вражеских солдат вклиниваемся в оборону ВСУ и начинаем уже свое наступление», — заявил офицер. Он добавил, что среди украинских официальных лиц нет представителей, которые бы верили в успех будущей наступательной операции.
Надежно построенная линия обороны ВС РФ, которая оборудована противотанковыми рвами, «зубами дракона» и сетью траншей, а также отсутствие инициативы в воздухе не дает оптимизма на успешное наступление украинским солдатам. Совокупность факторов негативно скажется на ВСУ и выльется в большие потери в рядах войск, заключил офицер.
Ранее URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о начавшемся контрнаступлении ВСУ. В свою очередь, высокопоставленные официальные лица США заявляют, что о наступлении Украины говорить рано, так как в данный момент украинская армия лишь формирует необходимый плацдарм перед решительными действиями, передает «Утро.ру».
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