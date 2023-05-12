Офицер НМ ДНР «Ситх» объяснил, чем полезно наступление ВСУ для России

Офицер НМ ДНР «Ситх»: большие потери ВСУ в ходе контрнаступления будут полезны для России

12 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

ВСУ столкнутся с большими потерями в ходе своего контрнаступления, заявил офицер с позывным «Ситх» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ окажется полезным для ВС РФ, так как украинские солдаты будут нести большие потери при столкновении с оборонительными линиями российских войск. В результате сложится идеальная ситуация для контратаки ВС РФ, рассказал корреспонденту URA.RU офицер НМ ДНР с позывным «Ситх». «Враг в ходе своего контрнаступления будет уставать, нести потери и испытывать проблемы со снабжением. Грамотно подготовленная контратака и мы на плечах вражеских солдат вклиниваемся в оборону ВСУ и начинаем уже свое наступление», — заявил офицер. Он добавил, что среди украинских официальных лиц нет представителей, которые бы верили в успех будущей наступательной операции. Надежно построенная линия обороны ВС РФ, которая оборудована противотанковыми рвами, «зубами дракона» и сетью траншей, а также отсутствие инициативы в воздухе не дает оптимизма на успешное наступление украинским солдатам. Совокупность факторов негативно скажется на ВСУ и выльется в большие потери в рядах войск, заключил офицер. Ранее URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о начавшемся контрнаступлении ВСУ. В свою очередь, высокопоставленные официальные лица США заявляют, что о наступлении Украины говорить рано, так как в данный момент украинская армия лишь формирует необходимый плацдарм перед решительными действиями, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление ВСУ окажется полезным для ВС РФ, так как украинские солдаты будут нести большие потери при столкновении с оборонительными линиями российских войск. В результате сложится идеальная ситуация для контратаки ВС РФ, рассказал корреспонденту URA.RU офицер НМ ДНР с позывным «Ситх». «Враг в ходе своего контрнаступления будет уставать, нести потери и испытывать проблемы со снабжением. Грамотно подготовленная контратака и мы на плечах вражеских солдат вклиниваемся в оборону ВСУ и начинаем уже свое наступление», — заявил офицер. Он добавил, что среди украинских официальных лиц нет представителей, которые бы верили в успех будущей наступательной операции. Надежно построенная линия обороны ВС РФ, которая оборудована противотанковыми рвами, «зубами дракона» и сетью траншей, а также отсутствие инициативы в воздухе не дает оптимизма на успешное наступление украинским солдатам. Совокупность факторов негативно скажется на ВСУ и выльется в большие потери в рядах войск, заключил офицер. Ранее URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о начавшемся контрнаступлении ВСУ. В свою очередь, высокопоставленные официальные лица США заявляют, что о наступлении Украины говорить рано, так как в данный момент украинская армия лишь формирует необходимый плацдарм перед решительными действиями, передает «Утро.ру».