Экс-мэр Златоуста получит средства на строительство курорта в Миассе

Компания Вячеслава Жилина с деньгами от «ВЭБ.РФ» построит отель на берегу Тургояка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Баден-Баден Тургояк» в Миассе (Челябинская область), директором и соучредителем которой является бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин, получит средства на строительство курорта на берегу Тургояк. Об этом 12 мая стало известно в Магнитогорске в ходе выездного заседания комитета Госдумы РФ по экономической политике.

«„ВЭБ.РФ“ выдала средства на реализацию четырех проектов в моногородах Челябинской области. Деньги, в том числе, направили на строительство курорта „Баден-Баден Тургояк“ в Миассе и другие объекты», — отметили в пресс-службе регионального минэкономики.

Также финансирование направлено на обновление оборудования завода железобетонных изделий в Миассе, строительство завода по производству плавленых сыров в Озерске и открытие форелевого хозяйства в Нязепетровске. Об этом заявила главный управляющий партнер по городскому развитию блока городских решений и развития моногородов «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева.

На курорте «Баден-Баден Тургояк», совладельцами которого являются бывший мэр Златоуста Жилин и российский бизнесмен, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов, планируется возведение парк-отеля «Тургояк-Резорт», состоящего из нескольких корпусов. Неподалеку будут расположены бассейны с подогревом. Компании уже выделили земельный участок.

В выездном заседании принимают участие уральскйий полпред Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, губернатор Алексей Текслер и руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций. Текслер сообщил, что в ноябре в Челябинской области состоится «Русский экономический форум».