В школе Кургана старшеклассники остались без учителя русского языка перед сдачей ЕГЭ

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Старшеклассники перед ЕГЭ остались без учителя Фото:

В школе №12 города Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы во время подготовки к ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.

«Три недели у старшеклассников школы №12 не было учителя русского языка и литературы. Из-за нагрузки педагог ушел на длительный больничный, либо уже уволился. Сейчас занятия возобновили, уроки проводит другой учитель», — рассказали родители.

В пресс-службе администрации Кургана, в чьем ведении находятся школы города, URA.RU уточнили, что в МБОУ «Лицей № 12» учителя русского языка и литературы не увольнялись. «Один учитель русского языка и литературы находится на лечении. Замещение уроков осуществляется учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Программа будет выдана в полном объеме», — сообщили в мэрии.

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В школе №12 города Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы во время подготовки к ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «Три недели у старшеклассников школы №12 не было учителя русского языка и литературы. Из-за нагрузки педагог ушел на длительный больничный, либо уже уволился. Сейчас занятия возобновили, уроки проводит другой учитель», — рассказали родители. В пресс-службе администрации Кургана, в чьем ведении находятся школы города, URA.RU уточнили, что в МБОУ «Лицей № 12» учителя русского языка и литературы не увольнялись. «Один учитель русского языка и литературы находится на лечении. Замещение уроков осуществляется учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Программа будет выдана в полном объеме», — сообщили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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