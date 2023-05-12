В школе Кургана старшеклассники остались без учителя русского языка перед сдачей ЕГЭ

12 мая 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Старшеклассники перед ЕГЭ остались без учителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В школе №12 города Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы во время подготовки к ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «Три недели у старшеклассников школы №12 не было учителя русского языка и литературы. Из-за нагрузки педагог ушел на длительный больничный, либо уже уволился. Сейчас занятия возобновили, уроки проводит другой учитель», — рассказали родители. В пресс-службе администрации Кургана, в чьем ведении находятся школы города, URA.RU уточнили, что в МБОУ «Лицей № 12» учителя русского языка и литературы не увольнялись. «Один учитель русского языка и литературы находится на лечении. Замещение уроков осуществляется учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Программа будет выдана в полном объеме», — сообщили в мэрии.

В школе №12 города Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы во время подготовки к ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «Три недели у старшеклассников школы №12 не было учителя русского языка и литературы. Из-за нагрузки педагог ушел на длительный больничный, либо уже уволился. Сейчас занятия возобновили, уроки проводит другой учитель», — рассказали родители. В пресс-службе администрации Кургана, в чьем ведении находятся школы города, URA.RU уточнили, что в МБОУ «Лицей № 12» учителя русского языка и литературы не увольнялись. «Один учитель русского языка и литературы находится на лечении. Замещение уроков осуществляется учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Программа будет выдана в полном объеме», — сообщили в мэрии.