В школе Кургана старшеклассники остались без учителя русского языка перед сдачей ЕГЭ

В школе №12 города Кургана старшеклассники почти месяц оставались без уроков русского языка и литературы во время подготовки к ЕГЭ. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.
«Три недели у старшеклассников школы №12 не было учителя русского языка и литературы. Из-за нагрузки педагог ушел на длительный больничный, либо уже уволился. Сейчас занятия возобновили, уроки проводит другой учитель», — рассказали родители.
В пресс-службе администрации Кургана, в чьем ведении находятся школы города, URA.RU уточнили, что в МБОУ «Лицей № 12» учителя русского языка и литературы не увольнялись. «Один учитель русского языка и литературы находится на лечении. Замещение уроков осуществляется учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Программа будет выдана в полном объеме», — сообщили в мэрии.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.