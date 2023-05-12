Пасечник: при обстреле Луганска пострадали шестеро детей 13 мая 2023 в 01:23 Размер текста - 17 + Леонид Пасечник Пасечник сообщил о шестерых детях, пострадавших при обстреле Луганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот вопрос контролирую лично. Также он сообщил, что разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов. Ранее в Луганске прогремело два взрыва. По данным telegram-канал Mash, предположительно удары могли нанести ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в Луганске нашли дрон американского производства. При атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот вопрос контролирую лично. Также он сообщил, что разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов. Ранее в Луганске прогремело два взрыва. По данным telegram-канал Mash, предположительно удары могли нанести ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в Луганске нашли дрон американского производства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям