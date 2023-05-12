12 мая 2023

Пасечник: при обстреле Луганска пострадали шестеро детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник Пасечник сообщил о шестерых детях, пострадавших при обстреле Луганска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот вопрос контролирую лично. Также он сообщил, что разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов.

Ранее в Луганске прогремело два взрыва. По данным telegram-канал Mash, предположительно удары могли нанести ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в Луганске нашли дрон американского производства.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот вопрос контролирую лично. Также он сообщил, что разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов. Ранее в Луганске прогремело два взрыва. По данным telegram-канал Mash, предположительно удары могли нанести ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в Луганске нашли дрон американского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...