В Луганске нашли дрон американского производства

13 мая 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

В центре Луганска незадолго до обстрела упал дрон производства США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Соединенных Штатов Америки. Он упал в центре города незадолго до ракетного удара, сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной республики. «В центре Луганска обнаружен дрон американского производства. Он упал незадолго до ракетного удара», — приводит сообщение источника в силовых структурах РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что в Луганске произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, в районе одного из городских заводов наблюдался столб дыма. В представительстве ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины предположительно использовали оперативно-тактический комплекс «Гром».

В Луганске обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Соединенных Штатов Америки. Он упал в центре города незадолго до ракетного удара, сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной республики. «В центре Луганска обнаружен дрон американского производства. Он упал незадолго до ракетного удара», — приводит сообщение источника в силовых структурах РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что в Луганске произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, в районе одного из городских заводов наблюдался столб дыма. В представительстве ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины предположительно использовали оперативно-тактический комплекс «Гром».