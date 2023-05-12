12 мая 2023

В Луганске нашли дрон американского производства

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, дрон, stock, бла
В центре Луганска незадолго до обстрела упал дрон производства США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганске обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Соединенных Штатов Америки. Он упал в центре города незадолго до ракетного удара, сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной республики.

«В центре Луганска обнаружен дрон американского производства. Он упал незадолго до ракетного удара», — приводит сообщение источника в силовых структурах РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщило, что в Луганске произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, в районе одного из городских заводов наблюдался столб дыма. В представительстве ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины предположительно использовали оперативно-тактический комплекс «Гром».

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В Луганске обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Соединенных Штатов Америки. Он упал в центре города незадолго до ракетного удара, сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной республики. «В центре Луганска обнаружен дрон американского производства. Он упал незадолго до ракетного удара», — приводит сообщение источника в силовых структурах РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что в Луганске произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, в районе одного из городских заводов наблюдался столб дыма. В представительстве ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины предположительно использовали оперативно-тактический комплекс «Гром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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