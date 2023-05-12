В Луганске нашли дрон американского производства

В Луганске обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Соединенных Штатов Америки. Он упал в центре города незадолго до ракетного удара, сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной республики.
«В центре Луганска обнаружен дрон американского производства. Он упал незадолго до ракетного удара», — приводит сообщение источника в силовых структурах РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщило, что в Луганске произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, в районе одного из городских заводов наблюдался столб дыма. В представительстве ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины предположительно использовали оперативно-тактический комплекс «Гром».
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