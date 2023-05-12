FT: в Киеве опасаются потерять поддержку Запада в случае неудачного контрнаступления

13 мая 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

В Киеве боятся потерять поддержку Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига. Статья по теме Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях «Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <…> Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров», — сказал Сибига, его слова передает британская газета Financial Times. Ранее Киев анонсировал масштабное контрнаступление, которое ВСУ планировали начать еще в апреле. Западные СМИ сообщали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву больше времени. Позже киевский аналитик Мария Золкина допустила, что Зеленский блефует.

От успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига. «Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <…> Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров», — сказал Сибига, его слова передает британская газета Financial Times. Ранее Киев анонсировал масштабное контрнаступление, которое ВСУ планировали начать еще в апреле. Западные СМИ сообщали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву больше времени. Позже киевский аналитик Мария Золкина допустила, что Зеленский блефует.