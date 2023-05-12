FT: в Киеве опасаются потерять поддержку Запада в случае неудачного контрнаступления

От успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига.
«Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <…> Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров», —
Ранее Киев анонсировал масштабное контрнаступление, которое ВСУ планировали начать еще в апреле. Западные СМИ сообщали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву больше времени. Позже киевский аналитик Мария Золкина допустила, что Зеленский блефует.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!