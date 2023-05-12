12 мая 2023

FT: в Киеве опасаются потерять поддержку Запада в случае неудачного контрнаступления

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
В Киеве боятся потерять поддержку Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ Фото:
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От успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига.

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«Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <…> Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров», — сказал Сибига, его слова передает британская газета Financial Times.

Ранее Киев анонсировал масштабное контрнаступление, которое ВСУ планировали начать еще в апреле. Западные СМИ сообщали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву больше времени. Позже киевский аналитик Мария Золкина допустила, что Зеленский блефует.

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От успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига. «Это решающий момент. От нашего успеха зависит уровень западной поддержки <…> Чем большего мы добиваемся на поле боя, тем больше получаем от наших партнеров», — сказал Сибига, его слова передает британская газета Financial Times. Ранее Киев анонсировал масштабное контрнаступление, которое ВСУ планировали начать еще в апреле. Западные СМИ сообщали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву больше времени. Позже киевский аналитик Мария Золкина допустила, что Зеленский блефует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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