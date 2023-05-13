Рогов: в Брянской области упали два вертолета Ми-8 и два истребителя

В Брянской области упали вертолеты и истребители
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительной информации, экипаж Су-34 погиб.
Ранее в Брянской в городе Клинцы упал вертолет. РИА Новости передает, что из-за инцидента повреждены дома.
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