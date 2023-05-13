Рогов: в Брянской области упали два вертолета Ми-8 и два истребителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, десант, военные, оружие, ввс россии, ми 8, спецназ, сво, армия россии, военные вертолеты, ми 24
В Брянской области упали вертолеты и истребители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительной информации, экипаж Су-34 погиб.

Ранее в Брянской в городе Клинцы упал вертолет. РИА Новости передает, что из-за инцидента повреждены дома.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34», — написал Рогов в своем telegram-канале. По предварительной информации, экипаж Су-34 погиб. Ранее в Брянской в городе Клинцы упал вертолет. РИА Новости передает, что из-за инцидента повреждены дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...