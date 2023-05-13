Главным пунктом программы действующего губернатора Александра Моора на праймериз является курс на сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО. Об этом глава региона заявил 13 мая на состоявшейся в Новом Уренгое встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России».
«Мы должны сделать все, чтобы сохранить сложившуюся проверенную временем систему добрых отношений Тюменской области и автономных округов. В период серьезных испытаний она показала свою устойчивость и адаптивность. Это важнейший пункт моей программы», — заявил губернатор Моор.
Глава региона заручился поддержкой ямальских партийцев на праймериз и поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество, дружбу и человеческую поддержку. По словам Моора, именно сложившаяся система составного региона — «матрешки» помогла избежать противоречий между тремя субъектами и своевременно решать проблемы.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Моор отметил смелость своих оппонентов на праймериз — депутатов Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Аналогичная встреча с партактивом, где Моор заручился поддержкой партийцев, состоялась 13 мая в Ханты-Мансийске.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!