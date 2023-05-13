Моор на встрече в ЯНАО назвал главный пункт своей программы. Фото

Моор пообещал сохранить хорошие отношения Тюменской области с ХМАО и ЯНАО
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Праймериз. Новый Уренгой, моор александр, россия
Александр Моор заручился поддержкой единороссов ЯНАО на встрече в Новом Уренгое Фото:

Главным пунктом программы действующего губернатора Александра Моора на праймериз является курс на сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО. Об этом глава региона заявил 13 мая на состоявшейся в Новом Уренгое встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России».

«Мы должны сделать все, чтобы сохранить сложившуюся проверенную временем систему добрых отношений Тюменской области и автономных округов. В период серьезных испытаний она показала свою устойчивость и адаптивность. Это важнейший пункт моей программы», — заявил губернатор Моор.

Глава региона заручился поддержкой ямальских партийцев на праймериз и поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество, дружбу и человеческую поддержку. По словам Моора, именно сложившаяся система составного региона — «матрешки» помогла избежать противоречий между тремя субъектами и своевременно решать проблемы.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Моор отметил смелость своих оппонентов на праймериз — депутатов Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Аналогичная встреча с партактивом, где Моор заручился поддержкой партийцев, состоялась 13 мая в Ханты-Мансийске.

Фото:

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Главным пунктом программы действующего губернатора Александра Моора на праймериз является курс на сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО. Об этом глава региона заявил 13 мая на состоявшейся в Новом Уренгое встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России». «Мы должны сделать все, чтобы сохранить сложившуюся проверенную временем систему добрых отношений Тюменской области и автономных округов. В период серьезных испытаний она показала свою устойчивость и адаптивность. Это важнейший пункт моей программы», — заявил губернатор Моор. Глава региона заручился поддержкой ямальских партийцев на праймериз и поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество, дружбу и человеческую поддержку. По словам Моора, именно сложившаяся система составного региона — «матрешки» помогла избежать противоречий между тремя субъектами и своевременно решать проблемы. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Моор отметил смелость своих оппонентов на праймериз — депутатов Владимира Пушкарева и Владимира Фомина. Аналогичная встреча с партактивом, где Моор заручился поддержкой партийцев, состоялась 13 мая в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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