13 мая 2023

WP: утечка данных Пентагона вскрыла планы Зеленского об атаке на территории РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский хотел подорвать трубопровод «Дружба», пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы Пентагона утекшие в сеть.

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Как пишет газета, полученные американской разведкой документы, включающие личную переписку президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием, свидетельствуют о том, что Зеленский не оставляет идею поражать цели внутри границ России. В Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия, раскрывает детали материалов Washington Post.

В материале также говорится о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба» по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию. Там напомнили, что Зеленский еще в феврале предложил подорвать трубопровод, который проложен из России через Украину.

Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.

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Президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы Пентагона утекшие в сеть. Как пишет газета, полученные американской разведкой документы, включающие личную переписку президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием, свидетельствуют о том, что Зеленский не оставляет идею поражать цели внутри границ России. В Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия, раскрывает детали материалов Washington Post. В материале также говорится о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба» по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию. Там напомнили, что Зеленский еще в феврале предложил подорвать трубопровод, который проложен из России через Украину. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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