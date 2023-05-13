WP: утечка данных Пентагона вскрыла планы Зеленского об атаке на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на документы Пентагона утекшие в сеть.
Как пишет газета, полученные американской разведкой документы, включающие личную переписку президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием, свидетельствуют о том, что Зеленский не оставляет идею поражать цели внутри границ России. В Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия, раскрывает детали материалов
В материале также говорится о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба» по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию. Там напомнили, что Зеленский еще в феврале предложил подорвать трубопровод, который проложен из России через Украину.
Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.
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