Зеленский перечислил проблемы украинского контрнаступления The Washington Post: Зеленский отметил нехватку боеприпасов и плохую погоду в ходе наступления 14 мая 2023 в 07:39 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский отметил нехватку боеприпасов ВСУ в ходе наступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Есть проблемы [для контрнаступления] в ряде областей. Первый вопрос — это боеприпасы. <…> [Второе], влияет погода», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post. По его словам, Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий. В ходе переговоров в Италии, Зеленский отказался говорить о планах Украины на контрнаступление. По словам киевского аналитика Марии Золкиной, украинский президент блефовал, когда заявлял о подготовке к наступлению, чтобы заставить Запад передать больше вооружения. В настоящий момент ВСУ активизировались на отдельных участках передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Россия ударяет по Украине при помощи истребителей, сообщает Nation news. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Есть проблемы [для контрнаступления] в ряде областей. Первый вопрос — это боеприпасы. <…> [Второе], влияет погода», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post. По его словам, Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий. В ходе переговоров в Италии, Зеленский отказался говорить о планах Украины на контрнаступление. По словам киевского аналитика Марии Золкиной, украинский президент блефовал, когда заявлял о подготовке к наступлению, чтобы заставить Запад передать больше вооружения. В настоящий момент ВСУ активизировались на отдельных участках передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Россия ударяет по Украине при помощи истребителей, сообщает Nation news. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям