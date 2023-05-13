13 мая 2023

Зеленский перечислил проблемы украинского контрнаступления

The Washington Post: Зеленский отметил нехватку боеприпасов и плохую погоду в ходе наступления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский отметил нехватку боеприпасов ВСУ в ходе наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Есть проблемы [для контрнаступления] в ряде областей. Первый вопрос — это боеприпасы. <…> [Второе], влияет погода», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post. По его словам, Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий.

В ходе переговоров в Италии, Зеленский отказался говорить о планах Украины на контрнаступление. По словам киевского аналитика Марии Золкиной, украинский президент блефовал, когда заявлял о подготовке к наступлению, чтобы заставить Запад передать больше вооружения. В настоящий момент ВСУ активизировались на отдельных участках передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Россия ударяет по Украине при помощи истребителей, сообщает Nation news.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Есть проблемы [для контрнаступления] в ряде областей. Первый вопрос — это боеприпасы. <…> [Второе], влияет погода», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post. По его словам, Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий. В ходе переговоров в Италии, Зеленский отказался говорить о планах Украины на контрнаступление. По словам киевского аналитика Марии Золкиной, украинский президент блефовал, когда заявлял о подготовке к наступлению, чтобы заставить Запад передать больше вооружения. В настоящий момент ВСУ активизировались на отдельных участках передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Россия ударяет по Украине при помощи истребителей, сообщает Nation news.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...