Reuters: Великобритания начнет тренировать украинских летчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, ВСУ, ввс украины, stock
Украинских пилотов научат управлять истребителями Фото:

Великобритания решила расширить обучение украинских военных и начать готовить летчиков и морпехов. Такое решение приняли в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Reuters.

«В офисе Сунака объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также ускорить поставки военной техники», — передает Reuters. После обучения украинские пилоты смогут управлять истребителями, отвечающими стандартам НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля приедет в Великобританию для встречи с премьер-министром, сообщает Nation News.

На Украине скоро закончатся советские истребители и пилоты, которые могут на них летать, заявил военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. Великобритания пока не собирается отправлять истребители Киеву, потому что они сложны в эксплуатации. Американский лидер Джо Байден тоже не хочет отправлять истребители, так как считает, что их следует оставить США, передает «Федеральное агентство новостей». Запад пообещал украинской армии танки, Великобритания и Польша уже начали учить украинских военных обращению с Challenger 2 и Leopard.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Великобритания решила расширить обучение украинских военных и начать готовить летчиков и морпехов. Такое решение приняли в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Reuters. «В офисе Сунака объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также ускорить поставки военной техники», — передает Reuters. После обучения украинские пилоты смогут управлять истребителями, отвечающими стандартам НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля приедет в Великобританию для встречи с премьер-министром, сообщает Nation News. На Украине скоро закончатся советские истребители и пилоты, которые могут на них летать, заявил военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. Великобритания пока не собирается отправлять истребители Киеву, потому что они сложны в эксплуатации. Американский лидер Джо Байден тоже не хочет отправлять истребители, так как считает, что их следует оставить США, передает «Федеральное агентство новостей». Запад пообещал украинской армии танки, Великобритания и Польша уже начали учить украинских военных обращению с Challenger 2 и Leopard.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...