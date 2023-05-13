13 мая 2023

Зеленский жестко ответил на предложение Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский ответил на инициативы Ватикана, что Украина не нуждается в посредниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский прокомментировал инициативы Ватикана насчет урегулирования конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не нуждается в посредниках. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники», — сказал Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего Бруно Веспы в эфире программы на гостелевидении «РАИ». Он добавил, что ему не о чем говорить с властями России.

Ранее Папа Римский Франциск не раз призывал к миру на Украине. Он заявлял о готовности поехать в Киев, если будет возможность посетить Москву. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом.

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Украина не нуждается в посредниках. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники», — сказал Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего Бруно Веспы в эфире программы на гостелевидении «РАИ». Он добавил, что ему не о чем говорить с властями России. Ранее Папа Римский Франциск не раз призывал к миру на Украине. Он заявлял о готовности поехать в Киев, если будет возможность посетить Москву. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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