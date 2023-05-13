Зеленский жестко ответил на предложение Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский ответил на инициативы Ватикана, что Украина не нуждается в посредниках

13 мая 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прокомментировал инициативы Ватикана насчет урегулирования конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не нуждается в посредниках. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники», — сказал Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего Бруно Веспы в эфире программы на гостелевидении «РАИ». Он добавил, что ему не о чем говорить с властями России. Ранее Папа Римский Франциск не раз призывал к миру на Украине. Он заявлял о готовности поехать в Киев, если будет возможность посетить Москву. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом.

Украина не нуждается в посредниках. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники», — сказал Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего Бруно Веспы в эфире программы на гостелевидении «РАИ». Он добавил, что ему не о чем говорить с властями России. Ранее Папа Римский Франциск не раз призывал к миру на Украине. Он заявлял о готовности поехать в Киев, если будет возможность посетить Москву. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом.