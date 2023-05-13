Бастрыкин проверит действия мужчины, который приставал к мальчику в ЯНАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову доложить о результате проверки фактов домогательств со стороны нетрезвого мужчины к мальчику. Происшествие произошло в Ноябрьске, сообщает пресс-служба ведомства.
«В социальной сети сообщается о попытках мужчины, находившегося в состоянии опьянения, совершить противоправные действия в отношении малолетнего в городе Ноябрьске. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Противоправные действия пресекла случайно проходящая мимо женщина. Следователи окружного управления следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.