Бастрыкин проверит действия мужчины, который приставал к мальчику в ЯНАО

14 мая 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить факт противоправных действий в отношении ребенка Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову доложить о результате проверки фактов домогательств со стороны нетрезвого мужчины к мальчику. Происшествие произошло в Ноябрьске, сообщает пресс-служба ведомства. «В социальной сети сообщается о попытках мужчины, находившегося в состоянии опьянения, совершить противоправные действия в отношении малолетнего в городе Ноябрьске. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Противоправные действия пресекла случайно проходящая мимо женщина. Следователи окружного управления следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову доложить о результате проверки фактов домогательств со стороны нетрезвого мужчины к мальчику. Происшествие произошло в Ноябрьске, сообщает пресс-служба ведомства. «В социальной сети сообщается о попытках мужчины, находившегося в состоянии опьянения, совершить противоправные действия в отношении малолетнего в городе Ноябрьске. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Противоправные действия пресекла случайно проходящая мимо женщина. Следователи окружного управления следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.