13 мая 2023
12 мая 2023

Пожар рядом с курганскими деревнями тушат более сотни человек и авиация. Видео

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение огня, огонь, частный сектор, пожарный в каске
Рядом с курганскими селами пожарные тушат огонь Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Пожар рядом с деревнями Зырянка и Новая Заварина в Курганской области тушат 165 человек и два самолета. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«Борьбу с огнем ведут 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Силы и средства борются с ландшафтным пожаром.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожара в Юргамышском округе объявлена превентивная эвакуация жителей. Огненный фронт составляет 3,5 км.

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Пожар рядом с деревнями Зырянка и Новая Заварина в Курганской области тушат 165 человек и два самолета. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области. «Борьбу с огнем ведут 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Силы и средства борются с ландшафтным пожаром. Ранее URA.RU писало, что из-за пожара в Юргамышском округе объявлена превентивная эвакуация жителей. Огненный фронт составляет 3,5 км.
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