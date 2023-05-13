Рядом с курганскими селами пожарные тушат огонь
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Пожар рядом с деревнями Зырянка и Новая Заварина в Курганской области тушат 165 человек и два самолета. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.
«Борьбу с огнем ведут 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Силы и средства борются с ландшафтным пожаром.
Ранее URA.RU писало, что из-за пожара в Юргамышском округе объявлена превентивная эвакуация жителей. Огненный фронт составляет 3,5 км.
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